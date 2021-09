Galà della Lirica, concerto-evento per ringraziare il personale sanitario

Il concerto proporrà le più belle ouverture e arie dell’affascinante mondo dell’opera. Attraverso le più conosciute arie, le ouverture più avvincenti, i duetti più amati il Coro lirico Opera House e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretti dal Maestro Diego Basso doneranno una suggestiva esperienza tra musica e bel canto. Come ricorda il direttore Diego Basso “l’opera è il romanzo popolare e nazionale per eccellenza. Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini hanno portato la musica lirica nel mondo come prima forma di autentico Made in Italy. L’opera è una semplice architettura fatta di elementi in cui non possono mancare le ouverture, gli intermezzi e le arie”.

Una serata dedicata interamente al personale sanitario dell’ULSS 7 Pedemontana, come ringraziamento del duro impegno messo in atto durante l’emergenza Covid-19. È il Galà della Lirica, promosso da ULSS 7 Pedemontana e organizzato da DuePunti Eventi, in programma sabato 18 settembre alle ore 21 davanti all’Ospedale “Alto Vicentino” di Santorso, in una struttura creata appositamente per l’occasione. In scena l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, le voci del tenore Alessandro Lora, del baritono Andrea Zaupa e del soprano Claudia Sasso con la presenza straordinaria del maestro flautista Andrea Griminelli, del soprano Elisa Balbo e del baritono Luca Micheletti.

Direttore d’orchestra, protagonista di importanti progetti in tv nelle principali reti televisive e nei maggiori teatri nazionali ed internazionali, Diego Basso passa dalle arie d’opera al pop e al rock sinfonico, con un approccio alla musica, che, al di là di ogni classificazione, ritiene debba essere capace di eliminare barriere e liberare emozioni. Per la televisione ha preso parte a grandi produzioni come Sanremo Young e Viva Mogol! - Rai 1 e le due edizioni di Music - Canale 5, per le quali ha diretto l’orchestra ed ha trascritto e curato l’arrangiamento di brani interpretati dai più grandi artisti nazionali e internazionali che vi hanno partecipato. Ha diretto l’orchestra per il tour europeo “Notte Magica”, e alcune tappe del tour italiano e nordamericano de Il Volo.

Fra le voci soliste, il tenore Alessandro Lora, il cui canto riporta ai tempi del grande Enrico Caruso e i cui suoi acuti squillano con potenza e timbro scuro da tenore eroico; il baritono Andrea Zaupa, che ha debuttato al Teatro Olimpico della sua Vicenza nel ruolo di Taddeo in L’Italiana in Algeri di Rossini, ottenendo successo di pubblico e critica; il soprano Claudia Sasso, una voce lirica che ha calcato palcoscenici internazionali tra i quali il Kennedy Center di Washington D.C., Stati Uniti, e collaborazioni importanti quali la fondazione Pavarotti.

E attesa per gli special guest Andrea Griminelli, maestro flaustista acclamato dalla critica e dal pubblico per le sue sensibilissime interpretazioni e per la sua tecnica sorprendente (è stato inserito dal New York Times fra gli “otto artisti emergenti degli anni ’90”); il soprano Elisa Balbo, una delle cantanti più interessanti della sua generazione, che si è esibita su importanti palcoscenici italiani ed europei, diretta da eminenti bacchette, tra le altre quella di Riccardo Muti; il baritono Luca Micheletti, che debuttò all’opera con unanimi consensi confrontandosi con i capisaldi del repertorio, cantando opere di Verdi, Donizetti, Mozart, Bizet, sotto la direzione, tra gli altri, del M° Riccardo Muti.

”Ormai da un anno e mezzo – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza - il personale sanitario è sottoposto ad uno sforzo di straordinaria intensità per fronteggiare la pandemia e gestire la campagna di vaccinazione, garantendo allo stesso tempo l’assistenza ai pazienti non Covid per le più diverse problematiche di salute. Questo concerto rappresenta un segnale di gratitudine che certamente sarà apprezzato da tutti gli operatori sanitari e contribuirà a far percepire ulteriormente la vicinanza della comunità a quanti ogni giorno lavorano per la salute dei cittadini. A nome di tutti loro, ringrazio quindi gli organizzatori e quanti hanno sostenuto questa bella iniziativa”.

“È per noi un privilegio organizzare questo evento, contribuendo con una serata di alto livello artistico ed emozionale a ringraziare chi con tanto sacrificio si è impegnato per combattere la pandemia – dichiara Valerio Simonato, titolare di DuePunti Eventi e organizzatore di grandi eventi di spettacolo – Anche il nostro mondo ha sofferto a causa dell’emergenza e riportare ancora una volta la musica dal vivo sul palco, soprattutto su un palco emblematico come quello adiacente all’Ospedale di Santorso, ha un significato davvero forte, di speranza di un ritorno alla normalità, per tutti. Ringrazio i partner istituzionali, gli imprenditori e i media che senza esitazione hanno accettato di sostenere l’iniziativa, in un importante lavoro di squadra e di condivisione di valori e di ideali”.

Il concerto è su invito e dedicato al personale sanitario ma l’organizzazione ha deciso di riservare alcuni posti anche per il pubblico.

Per prenotare scrivere a gala-ulss7@duepunticomunicazione.it (fino ad esaurimento posti disponibili).

Inizio concerto ore 21.00. In caso di maltempo il concerto verrà rinviato a data da destinarsi.