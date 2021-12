Omaggio a Gaber: Polli di allevamento con Giulio Casale

Il 14 dicembre Giulio Casale, attore e cantante degli Estra, fa rivivere sul palco del Teatro Remondini uno dei testi più significativi dell’opera di Giorgio Gaber, con le musiche originali arrangiate da Franco Battiato e Giusto Pio.

Quando va in scena per la prima volta, nel 1978, POLLI D’ALLEVAMENTO chiude un decennio contrassegnato da eventi teatrali memorabili, iniziati con Il Signor G e proseguiti con Dialogo tra un impegnato e un non so, Far finta di essere sani, e Libertà obbligatoria.

Lo spettacolo è una tappa decisiva nel suo percorso critico e intellettuale e a distanza di quattro decenni POLLI D’ALLEVAMENTO dimostra la grande e sconcertante contemporaneità dell’opera di Gaber, la forza straordinaria della sua scrittura e della sua musica che lo consacrano tra i classici del teatro italiano. Per Giulio Casale, da sempre attivo tra scrittura, teatro e concerti, è certo una sfida impegnativa confrontarsi con Gaber, ma ha accettato di riproporre un lavoro che giudica «qualcosa di eccelso nella prosa, nella cifra linguistica scelta, nella musicalità (forse mai così espressiva) impreziosita dalle orchestrazioni di Franco Battiato. C’è qualcosa di dirompente nei contenuti che lo confermano non solo attuale ma addirittura necessario anche ora, quasi trent’anni dopo».

POLLI DI ALLEVAMENTO

TEATRO REMONDINI - BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Martedì 14/12/2021 alle ore 21:00