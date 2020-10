Furti in crescita all’interno delle aziende: webinar

Webinar gratuito per ripristinare fiducia e onestà nel posto di lavoro.



I dati della Camera di Commercio degli Stati Uniti hanno rivelato che un enorme 75% dei dipendenti ha ammesso di aver rubato alla propria azienda almeno una volta, dimostrando così che il furto sul posto di lavoro è uno dei problemi più difficili e di vasta portata affrontati oggi dalle aziende.



Ulteriori statistiche hanno rivelato che il 38% dei dipendenti ammesso di aver rubato più di una volta, mentre l'FBI ha definito il furto commesso dai dipendenti come uno dei crimini in più rapida crescita in tutta la nazione. Ciò costa alle imprese circa il 7% dei margini previsti e costringe il 33% al fallimento.



Ma questo non si ferma solo al continente americano e succede anche nel nostro paese.



Per questo i volontari della fondazione La Via della Felicità hanno deciso di organizzare dei webinar informativi gratuiti al fine di informare sull’esistenza di uno strumento che possa ripristinare i valori morali che al giorno d’oggi si stanno perdendo, anche nel settore aziendale e creare quindi ambiente di lavoro più etico.



Per aiutare a ripristinare la fiducia e l’onestà c’è La Via della Felicità una guida basata sul buon senso per una vita migliore. La presente pubblicazione non religiosa con i suoi 21 precetti fondamentali, guida un individuo verso scelte etiche, soprattutto quando si trova di fronte a decisioni difficili.



Usato da dirigenti d’azienda, leader di comunità ed educatori per più di 25 anni, La Via della Felicità si è dimostrata un successo senza pari nel modificare gli atteggiamenti dei dipendenti, il loro comportamento e capacità di risolvere i problemi.



Il webinar gratuito si terrà Giovedì 29 Ottobre alle ore 20:30 intitolato “DIVENTA COMPETENTE NEI PASSI FONDAMENTALI”.



“In effetti, la società si basa su uomini e donne di buona volontà. Le persone che lavorano nei settori pubblici, gli opinion leader, le persone impegnate nel settore privato che fanno il loro lavoro, sono, nella stragrande maggioranza, persone di buona volontà. Se così non fosse, avrebbero smesso da molto tempo di fornire il loro servizio.” – scrisse l’autore L. Ron Hubbard nella guida al buon senso.

Per ricevere il link di partecipazione contatta il numero 391.438.1933 o scrivi a padova.laviadellafelicita@gmail.com .



