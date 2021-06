Furio e gli Ska-J live a Fornaci Estate

Sport, eventi, concerti, aperitivi e spunciotti immersi nel verde, a due passi dal centro di Vicenza. Fornaci Estate nasce da un'idea del Saltatempo, il chiosco che dal 2016 anima il Parco delle Fornaci, un parco tutto da vivere.

DOMENICA 27 GIUGNO 2021

Musica di Furio e gli Ska-J e Queen of Saba.

Inizio concerti ore 18.00 | ingresso libero.

Marco Furio Forieri entra a far parte del gruppo reggae veneziano Pitura Freska nel 1988 ed è coautore di alcuni tra i più famosi brani della band come Picinin, Crudele, Papa Nero e molti altri.

Tappe essenziali dei Pitura Freska: un disco di platino e tre dischi d’oro, una Targa Tenco nel 1993 per il brano Pin floi.

Dal 2002 Forieri è impegnato con gli Ska-J, gruppo veneziano che suona brani in chiave Ska Jazz; il gruppo si esibisce regolarmente durante il Carnevale di Venezia, ma ha suonato anche in diverse date europee, facendo da spalla a gruppi come i New York Ska Jazz Ensemble e gli Skatalites durante diverse edizioni del Sunsplash.

Sul palco: Marco Furio Forieri (voce e sax), Edoardo Brunello (sax alto e tenore), Marcello Faggionato (tromba), Frank Martino (chitarra), Mauro Zulian (tastiere), Daniele Vianello (basso), Alan Liberale (batteria), Riccardo Riciotto (ingegnere del suono).