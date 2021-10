Fuori dal muro, mostra d'arte

"????? ??? ????" è una mostra al di fuori delle mura scolastiche, che ha come scopo quello di stimolare un altro sguardo sull’attività creativa di 5 studentesse.

Si potranno vedere dipinti, disegni, fotografie e video, di queste autrici, che sono riuscite a formulare in autonomia, un linguaggio proprio, ricco di idee e di gesti muti, usati a scuola per costruire piccole parti sensibili della loro personalità.

Nelle scuole secondarie di primo grado i linguaggi espressivi non sempre vengono valorizzati, con il rischio di sottovalutare un aspetto importante dell’esistenza, che si lega al valore di un gesto libero e spontaneo.

Per questo motivo l’esperienza creativa attraverso la realizzazione di questa mostra, è l’occasione per riflettere, sul significato di termini come ???????? o ?????????????.

Ognuna di queste ragazze è stata invitata a presentare un proprio lavoro artistico e libero nelle tecniche e nelle tematiche.

Con l'obbiettivo di esprimere una propria sensibilità e intercettare meglio sé stesse, senza discriminanti rispetto a nessuna categoria visiva, rendendo così visibile, al di fuori dai canoni scolastici (Il muro), le notevoli potenzialità artistiche, che in queste persone più che in altre trovano un loro abitare.

A seguito dell'esposizione, alle ore 19:00, tornerà ??????????? ????: ??? ???/??, ??? ??????? ?????????.

Cambia la stagione, ma tornano i concerti di Controtempo, con un terzo appuntamento: é Sax Off/On, con il saxofonista Michele Bianchini!

Umbro di nascita, Bianchini dedica la sua attività alla ricerca e allo sviluppo del repertorio contemporaneo per saxofono. É membro e fondatore di diversi ensemble contemporanei, con i quali si é esibito in diverse parti del mondo, ed in particolare dirige ilSUONO Contemporary Music Week, settimana dedicata interamente alla musica contemporanea.

Sax Off/On é un progetto interamente focalizzato sull'esplorazione delle possibilità espressive del saxofono. Lungo il concerto si creerà un mix di colori e suoni, attraverso un programma di brani del repertorio contemporaneo per saxofono ed elettronica.

Tra calma ed ansia, suoni vocali e strumentali, ritmi definiti e confusi, timbri chiari e scuri, ne ascolteremo delle belle.

Ingresso gratuito, per la consumazione del bar è necessaria la tessera ARCI. È possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento.

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE QUI https://forms.gle/AonqEANDmtJeLJeX8

NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI DAL 6 AGOSTO L'INGRESSO AGLI EVENTI SARÀ RISERVATO AI POSSESSORI DI GREEN PASS.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...