Fuoco, energie in campo: il lavoro, i giovani, il nucleare

Il GISP, Gruppo di Impegno Socio Politico di Bassano del Grappa, organizza una serata di approfondimento e dibattito sulle varie fonti di produzione energetica, nella loro funzione di garantire il benessere e lo sviluppo del nostro sistema economico considerando altresì l’esigenza di sicurezza degli impianti e di un ambiente pulito da garantire.



Moderatori:



Davide OLLEARO è il pastore della chiesa metodista di Vicenza, incaricato anche della cura della chiesa di Bassano del Grappa. Nato e cresciuto a Ivrea, in Piemonte, ha studiato teologia presso la Facoltà valdese di Teologia a Roma e presso l’università di Basilea. È sposato con Daniela, anche lei pastora. La chiesa metodista di Vicenza fa parte della Chiesa evangelica valdese – Unione delle chiese metodiste e valdesi ed è presente a Vicenza con due luoghi di culto e con un luogo di culto a Bassano.



Manuel GALLIO è Ingegnere con quasi vent’anni di esperienze lavorative nel settore della produzione di energia elettrica. Originario di Marostica (VI), dopo varie attività professionali sia in Italia che nel sud-est asiatico, si è trasferito in UK per lavorare inizialmente come advisor per le banche e poi per un fondo di investimento internazionale con sede a Londra dedicato alle energie rinnovabili. Attualmente lavora dall’Italia, seguendo e coordinando la costruzione e la direzione operativa di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da energie rinnovabili, collaborando con diversi attori coinvolti nei progetti. Specializzato in diverse tecnologie e aspetti commerciali e finanziari, lavora a stretto contatto anche con il team di investimento.



Christian FERRARI. Nato 48 anni fa a Padova, comincia la propria esperienza sindacale nell’ambito del lavoro pubblico, dove lavora come funzionario (comparto enti locali). Dopo una serie di ruoli sindacali di ambito provinciale, nel 2017 viene eletto segretario generale della Cgil Veneto. Il 4 aprile 2022 è stato eletto nella segreteria nazionale della Cgil.

Incarichi di segreteria: politiche previdenziali; fondi previdenziali complementari; politiche dell’istruzione, della ricerca e dell’università, politiche della formazione continua e dei fondi interprofessionali e organizzazioni studentesche; politiche istituzionali; politiche giovanili (in rapporto con Area Mezzogiorno).

Attento alle dinamiche sociali, nella dichiarazione programmatica che ha preceduto l’elezione a Segretario Generale della Cgil veneta osservava: “Si sta ulteriormente consolidando un modello economico globale che produce enormi ricchezze e poco lavoro. Non si tratta però di un destino ineluttabile. La tecnologia può essere un eccezionale strumento di emancipazione, di realizzazione, di benessere per un numero potenzialmente illimitato di persone”.



Moderatrice: Raffaella FORIN giornalista Corriere del Veneto



cantautrice: Cristina GREGO