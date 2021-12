Funky Remember, Christmas Edition alla Discoteca Nordest

SABATO 25/12/2021 DALLE ORE 20:00 ALLE 04:00

FUNKY REMEMBER - Christmas Edition - Discoteca Nordest



?????? ?? ????????

Discoteca Nordest presenta

????? ????????

torna a grande richiesta in questa SPECIAL CHRISTMAS EDITION l'evento simbolo dello storico PALLADIUM!

? SALA GRANDE

? CISO JR.

? ALBERTO MARTIN

? LELE DJ

+ Speciale Video Show BY MIKI

_____________________

?? SALA JEANS

Il meglio della musica dance, hip hop e reggaeton con MARCO FESTA & DJ RED.

_____________________

??? SALA CLUB

Il meglio della musica techno internazionale con la one night NACHT.

_____________________

???? SALA CONGA

Il meglio dei balli latino americani con lo staff EL SABOR by chiara crivellaro

?????? ????? per la cena a ??€ ????? ???????

(Aperitivo, Pizza o Insalatona, Bibita e Caffè)

? ???????? ???? ?????????: ??€ ??? ????????????.

??????????????????

Discoteca Nordest,

Via Pomaroli, 67 - Caldogno (Vi)

IL locale aprirà le porte alle ore 20.00 per la cena e alle 21.30 per la discoteca