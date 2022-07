Funky Remember a La Casa Dei Gelsi

Venerdì 29 Luglio 2022 per la prima volta a La Casa Dei Gelsi arriva il FUNKY REMEMBER.

In Consolle:

DJ Ciso junior

DJ Alberto Martin

DJ Lele

INGRESSO con consumazione

Entro le 23:30 - > €10.00

Dopo le 23:30 - > €15.00

TAVOLO E CENA CON NOI A BORDO PISCINA!

Menù Cena €35.00 comprensivo di Ingresso

(Orario arrivo cena dalle 20:00 entro le 21:45)



LA STORIA DEL FUNKY REMEMBER

Dopo i primi esperimenti fatti al Crazy (primi anni 80) e al Beethoven Music hall , il Funky Remember divenne nel 1988 l'evento per eccellenza del PALLADIUM.

Un appuntamento mensile dedicato esclusivamente alla musica Funky anni 70 e 80, con in consolle DJ CISO ideatore della serata.

Dopo la sua scomparsa nel 2002, il Funky Remember proseguì il suo percorso con i Resident Dj dell’epoca fino al 2011 quando purtroppo la discoteca chiuse.

Il Funky Remember continua oggi la sua storia capitanato in consolle da Alberto Martin e DJ CISO JR. e prosegue il suo percorso allargando il prodotto musicale fino ai successi della prima metà degli anni 90.

VENERDÌ DALLE ORE 22:00 ALLE 04:00

INFO & PRENOTAZIONI



La Casa dei Gelsi via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 a Cusinati di Rosà.