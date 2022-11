Funeral home con Giacomo Porettti a Schio

Per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Astra, Giacomo Poretti del celebre trio “Aldo, Giovanni e Giacomo” tratta il tema delicato e universale della morte in uno spettacolo diretto dal regista Marco Zoppello di Stivalaccio Teatro.

Una coppia di anziani, Rita e Ambrogio, si sta recando ad un funerale: lei tutta in ghingheri, tailleur e gioielli, lui a metà tra abito da cerimonia e gita fuori porta. Litigano come solo due anziani sanno fare, con ferocia, ma anche molto teneramente.

La salma è nella stanza accanto, li aspetta per essere omaggiata, ma Ambrogio non ne vuole sapere, la morte lo terrorizza come solo sa terrorizzare gli anziani, anzi non ne vorrebbe proprio parlare. Rita invece ne vuole parlare, proprio come ne parlano gli anziani, curiosi, intimoriti, rassegnati e speranzosi.

L’ironia e la comicità sono qui una chiave di accesso ad un argomento da cui tutti noi sfuggiamo, uno strumento per riflettere con leggerezza e pluralità di sguardi sulla vita e sulla morte, in un dialogo incalzante che fa emergere fragilità e paure. Un inseguimento follemente divertente e poetico. Però calma! Ci vuole rispetto, siamo ad una cerimonia. Che si svolge in una funeral home.

Venerdì 18 novembre 2022

ORARIO: 21:00

DOVE: Teatro Astra Via Battaglione Val Leogra, 45, Schio VI

Giacomo Poretti

Daniela Cristofori

FUNERAL HOME

Giacomo Poretti

Il 33,3% del trio comico più famoso d’Italia. Dopo l’esordio come infermiere caposala, inizia la sua gavetta nel mondo dello spettacolo. Nel 1991 incontra Aldo e Giovanni con i quali forma il celebre trio. Dal 2012 si dedica più assiduamente alla scrittura. È autore di due best seller editi da Mondadori, Alto come un vaso di gerani e Al paradiso è meglio credere. Nel 2018 torna in teatro con Fare un’anima con la regia di Andrea Chiodi. Nel 2019 va in scena insieme a Daniela Cristofori con la lettura scenica Litigar danzando e con il monologo Chiedimi se sono di turno.

Biglietti

Platea 1° settore: intero € 25,00 | ridotto € 23,00

Platea 2° settore: intero € 22,00 | ridotto € 20,00

Galleria: intero € 16,00 | ridotto € 14,00