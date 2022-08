From Disco to Disco: 4 giorni di musica, vino e cibo in Corte Bissari

Nella splendida cornice del Centro Storico di Vicenza, una corte incastonata tra Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori. From disco to disco festival. Quattro giorni di musica, vino, progetti gastronomici e culturali dal territorio e da tutta Italia.

Nel cuore del centro storico Corte dei Bissari, all'ombra della Basilica Palladiana, si trasforma grazie a quattro giorni di musica e enogastronomia. Da giovedì 25 agosto fino a domenica 28 agosto, infatti, va in scena Weekender 2022, manifestazione organizzata dal Comune insieme all'associazione From disco to disco e al Coordinamento feste rock di Vicenza.

L'iniziativa, che ha avuto il via libera della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, punta a valorizzare un luogo particolarissimo inserito in un contesto di grande pregio, tra piazza dei Signori e piazza delle Erbe. Corte dei Bissari sarà trasformata grazie ad un allestimento ad hoc a tema floreale, pensato per ospitare una pedana per l'esibizione dei dj compositori e di band musicali, un cocktail bar, un beer bar, un'area lounge e, nella parte bassa, un wine bar, tavoli e sedie e due track food.

Da giovedì 25 a sabato 27 agosto Weekender 2022 sarà aperta dalle 17 alle 24 (musica fino alle 23.30), domenica 28 agosto no stop dalle 11 alle 24 (intrattenimento musicale sempre fino alle 23.30).

Ogni giorno sono previsti concerti e dj set di artisti del territorio e del panorama nazionale, in particolare milanese. Da giovedì a sabato si esibiranno, tra gli altri, Bottin, Daniele Baldelli e gli Eternal Love. Domenica, Buffa Doc e Dax dj e, nel pomeriggio, Delicatoni, Post Nebbia e Bragora.

Sul fronte enogastronomico è prevista l'installazione di due track food affidati allo chef stellato Matteo Grandi del ristorante Garibaldi e a Bep's Burger, e tre stand Natural wine & Craft Beer gestiti da Cantina del Tormento e Ferro Wine, Saper Bere e Drunken Duck.

WEEKENDER FESTIVAL 2022 - 25 | 26 | 27 | 28 AGOSTO

INGRESSO LIBERO

Tutti i giorni dalle 17.00, domenica dalle 12.00 CORTE DEI BISSARI

LINE UP DEI 4 GIORNI

GIOVEDÌ 25 AGOSTO

BOTTIN | Fabrica / La Biennale

RICARDO BAEZ | Tropical Animals

LORIS M | No Brand

VENERDÌ 26 AGOSTO

ETERNAL LOVE | Rocket Radio Milano

ACIDGIGI | BS Radio / Alzaya

MARTINO | from disco to disco

YUROFLEX | flexyhauss

SABATO 27 AGOSTO

DANIELE BALDELLI

MUNSTAC | Fdtd / Tropical Animals

GAZ | from disco to disco

THE OBSCURE MUSIC CLUB

DOMENICA 28 AGOSTO

dalle 12.00 VINYL DISCO MARKET

BUFFA DOC

DAX DJ | family house

dalle 17.00

SANTI

BRAGORA live | BruTaLabel

DELICATONI live

POST NEBBIA live | Dischi Sotterranei

FOOD CORNER

CHEF MATTEO GRANDI

BEP’S BURGER

NATURAL WINE & CRAFT BEER

SAPERBERE

DRUNKEN DUCK REFETTORIO BIRRAIO

DOMENICA VINYL DISCO MARKET

Un mercatino selezionato interamente dedicato a dischi di musica elettronica e dance