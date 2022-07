Freddi abissi carsici e possenti forti bellici, escursione in Altopiano

Una non troppo impegnativa passeggiata e, all’improvviso, appare uno degli spettacoli più paurosi che la natura dell’altopiano sa offrire.

Una grande grotta che sprofonda in un pozzo vertiginoso del quale non si vede il fondo. Le pareti sono incrostate di ghiaccio, sul tetto della grotta si apre un buco, un camino, che fora la volta e permette un vortice d’aria particolarissimo.

E’ la caverna del Sciason (pronuncia S-ceson o S-ciason o anche Sieson) dalle dimensioni colossali e dove, come per altri luoghi paurosi o magici degli altipiani, s’intrecciano leggende e disavventure.

La bocca di questo mostro è larga almeno una quarantina di metri.

Un pulpito, una specie di labbrone proteso nel vuoto opportunamente protetto con parapetti, permette di affacciarsi sulla profondità del buio e spaventoso pozzo.

E vengono i brividi… dal freddo!

La voragine è una specie di imbuto rovesciato, con il gradone del primo fondo una cinquantina di metri più in basso. Gli speleologi assicurano che altre balze sprofondano fino a quasi cento di metri, ad un laghetto ghiacciato.

Qui, inoltre, a 1720m di quota, poco prima del Primo Conflitto Mondiale, venne costruito il Forte Campolongo: la struttura era parte della rete di difesa italiana atta a contrastare l’avanzata austro-ugarica ed era dotata di quattro cannoni da 149mm posti su cupole girevoli in acciaio. Durante la Strafexpedition del 1916 venne duramente lesionato da colpi di mortaio e passò in mano nemica.

Una decina d’anni fa alcuni interventi di ristrutturazione hanno permesso di ripristinare buona parte del forte come i locali interni e le cupole in acciaio sommitali, cosicché si possa visitarlo in sicurezza.



DOMENICA 24 LUGLIO

1° Turno di VISITA: 9.15

2° Turno di VISITA: 11.45 (con breve sosta per pranzo al sacco)

3° Turno di VISITA: 15.00



RITROVO: Parcheggio rifugio Campolongo, Via Verenetta, 36010 Rotzo VI



VISITA condotta da una GUIDA abilitata escursionistica

Adatto ai bambini ma non alle carrozzine.

Importante avere abbigliamento adeguato (scarpe antisdrucciolo, Kway, felpa).

Abbigliamento a più strati.



DURATA: 2h 30min circa



DISLIVELLO: circa 170 metri positivo



LUNGHEZZA: 3 Km circa



CONTRIBUTO: 13 euro ADULTI / GRATUITO RAGAZZI fino a 16 anni



Prenotazione obbligatoria dal sito: https://eventi.venetosegreto.com/evento/freddi-abissi-carsici-e-possenti-forti-bellici-sullaltopiano-dei-sette-comuni-domenica-24-luglio/