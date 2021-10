Frecce tricolori a Thiene per il centenario del volo Roma Tokyo di Arturo Ferrarin

Per il centenario della storica impresa di Arturo Ferrarin, il raid Roma-Tokyo, con partenza il 14 febbraio e arrivo il 31 maggio 1920, l’Aeroporto di Thiene in collaborazione con la Città di Thiene organizza la celebrazione dell’anniversario, il 16 e 17 ottobre 2021 presso l’Aeroporto “Arturo Ferrarin” di Thiene. L’evento chiude degnamente il Centenario della trasvolata, dopo oltre un anno di iniziative ed eventi, organizzati con l’elasticità creativa che l’imprevisto sopravvenire della pandemia, sin dalle battute iniziali del programma, ha richiesto agli organizzatori.

La cerimonia conclusiva si svolgerà all’Aeroporto “A. Ferrarin” con la manifestazione aerea, aperta al pubblico.

Programma sabato 16 e domenica 17 ottobre

Ore 11.30 - Apertura cancelli al pubblico.

Ore 13.30 - Inizio manifestazione e Onori alla Bandiera

Ore 13.45 - Dimostrazione S.A.R. elicottero EH.101 – Aeronautica Militare

Ore 14.00 - Intervento velivoli SIAI 208 – Aeronautica Militare

Ore 14.10 - Dimostrazione velivoli SPAD e Fokker Dr.1

Ore 14.20 - Dimostrazione tattica elicottero NH-90 – Esercito italiano

Ore 14.35 - Decollo aliante acrobatico

Ore 14.40 - Esibizione velivolo T-6 Texan

Ore 14.50 - Esibizione aliante acrobatico

Ore 14.55 - Dimostrazione aliante jet

Ore 15.05 - Esibizione Hawker Sea Fury

Ore 15.20 - Esibizione acrobatica CAP 231

Ore 15.30 - Intervento velivoli “trainer” Fiat G 46, T6, SIAI 260

Ore 15.40 - “Missing Man Formation”

Ore 15.45 - Intervento velivoli da attacco AMX – Aeronautica Militare

Ore 15.55 - Intervento velivoli da caccia Typhoon – Aeronautica Militare

Ore 16.00 - Gran finale con intervento delle Frecce Tricolori

Per accedere alla manifestazione è necessario iscriversi attraverso il sito www.freccetricoloriarturoferrarin.it, a partire da sabato 9 ottobre, con la compilazione di un semplice form. L’iscrizione prevede l’acquisto di un ticket per il posto auto che darà accesso automaticamente all’area spettacolo. Sono previste due aree parcheggio di fronte all’aeroporto. L’ingresso per il pubblico, per entrambe le giornate, è dalle 11.30, mentre lo spettacolo inizierà dalle 13.00. Per l’accesso alla manifestazione come da normativa è richiesto il Green Pass e l’utilizzo della mascherina di protezione. Si segnala che la zona circostante l’aeroporto (per il raggio di 1 km circa) sarà interdetta al transito, con controlli, e che l’accesso sarà consentito solo a chi è in possesso del ticket di prenotazione.

La storia del raid Roma-Tokyo di Arturo Ferrarin, con partenza il 14 febbraio e arrivo il 31 maggio 1920

Nel 1920 il pilota Arturo Ferrarin con Guido Masiero e i motoristi Gino Cappannini e Roberto Maretto, a bordo di due biplani S.V.A.9 del Regio Esercito in legno e tela privi di cabina chiusa, ha compiuto il primo collegamento aereo tra Europa ed Estremo Oriente.

18.000 km a tappe, in 109 ore di volo. Partì il 14 febbraio 1920 e durante la spedizione Ferrarin fece tappa in India e Cina concludendo l’impresa a Tokyo, in Giappone, il 31 maggio 1920.

La manifestazione aerea sarà visibile anche in diretta streaming (la piattaforma web di trasmissione sarà comunicata a breve sui canali social di Aeroporto, Comune e DuePunti Eventi).

Iscrizione e programma della manifestazione di sabato 16 e domenica 17 ottobre:

www.freccetricoloriarturoferrarin.it

Informazioni: www.aeroportothiene.it