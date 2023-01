Mostra: Freak of nature in the box

Una delle artiste più controverse del panorama italiano decide di mostrare le proprie opere, progetti di installazioni passate presenti e future, all’interno di un luogo istituzionalmente deputato all’arte.

And Art Gallery di Vicenza ha l’onore di ospitare all’interno dei suoi locali la prima mostra di Freak of Nature.

Arte di denuncia, Street Art o Land Art, l’artista difficilmente collocabile in un’unica definizione, entra nel mondo del mercato dell’arte presentando una serie di tele nate come progetto/prova delle performance realizzate (o ancora da realizzare) poi in esterno.

I collezionisti potranno finalmente portare a casa un pezzo di storia, di denuncia sociale, che questa artista ha raccontato negli ultimi anni scegliendo la natura come punto di riferimento.

Non mero esercizio di stile ma un vero richiamo alle regole che la natura pone in essere, una sorta di richiesta al ritorno a ciò che le regole naturali ci insegnano.

La missione di Freak of Nature è segnalare ogni forma di abbandono attraverso l’arte, megafono sociale.

Nel 2008 inizia la propria missione di ricoprire, per far scoprire, luoghi abbandonati ed ecomostri diventati ormai arredo urbano e quindi invisibili ai nostri occhi.

L’artista ci ricorda cosa avrebbe fatto la natura se fosse stata libera di agire.

Progettando e preparando in studio gli interventi, nulla è lasciato al caso.

La natura, attraverso l’arte di Freak, cerca di riprendersi ciò che l’uomo, con la cementificazione dissennata, ha sottratto ad essa e trasformato in luoghi d’abbandono.

Una denuncia partita da muri ed arrivata a coprire interi palazzi, il suo agire oltre che contro chi ha perpetrato ciò è anche, se non soprattutto verso la nostra apatica indifferenza.

Una sorta di richiamo alla nostra coscienza, ad aprire gli occhi, ad agire contro il degrado che da fuori, piano e attraverso la nostra accettazione dello status quo, sta entrando dentro di noi.



IN THE BOX si pone l’obiettivo di mostrare tutto il lavoro che sta dietro… tutte le stoffe preparate per le performance.



Attraverso dei telai, dove saranno montate, si potrà pensare di avere una parte dell’opera di Freak of Nature a casa propria o nel proprio ufficio.



Far entrare nella nostra vita il richiamo di questa artista è un’occasione per riportare al centro la natura, per noi e per le future generazioni.



Richiamare alla responsabilità attraverso l’arte è cultura.



Un modo di educare i giovani attraverso un linguaggio a loro affine, più di tanti discorsi il messaggio di Freak arriva forte e chiaro con le immagini impresse nelle tele, riportandoci ad una consapevolezza gioiosa e giocosa.