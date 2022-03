Freak, il party devastante a Villa Bonin

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

La nota discoteca di Vicenza propone questo sabato: "Il party DEVASTANTE con le sciabole a far esplodere VILLA BONIN!"

FREAK! IN VILLA

SABATO 5/3/2022 DALLE ORE 21:00 ALLE 04:00

Dinner Live: Andrea Marchiorello

Main Room: Marco Fortunato, Deejay Batty

Special Voice: Manuel Corradi

Barchessa Room: Musica a 360° con Andrea Marchiorello (Anni '90 e 2000 - Reggaeton - Commerciale)

VILLA BONIN CLUB & RESTAURANT TORNA A BALLARE

Dalle ore 21:00 Villa Bonin apre per l'aperitivo accompagnato dalle selezioni musicali dei nostri djs.

In serata i migliori performers, vocalist, djs e format ti faranno vivere le emozioni che tanto ti sono mancate in questi mesi, sarà possibile divertirsi nella Main Room, prenotare tavoli e recarsi al banco bar dove poter gustare i nostri cocktails.

PREZZI INGRESSO:

Entro le 00:30

Donna: 13€ con prima consumazione inclusa

Uomo: 16€ con prima consumazione inclusa

Dopo le 00:30

Donna: 16€ con prima consumazione inclusa

Uomo: 20€ con prima consumazione inclusa

CENA

Dalle ore 21:00 con l’aperitivo firmato Martini e sfiziosi finger food da gustare nel verde di Villa.

Dalle 21:00 | IL RISTORANTE

Una ricca varietà di gusti e sapori, gustosi primi e secondi piatti, hamburgers gourmet, insalatone, Pokè bowl e grigliate di carne.

Vivi la cena targata "Villa Bonin" accompagnato dallo spettacolo dei nostri ospiti live.

MENU RISTORANTE

Donna 26,00€ - Uomo 28,00€

Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso al locale e l'aperitivo di benvenuto. Al tavolo verrà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati (una bottiglia ogni quattro persone) e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata potrai scegliere se degustare i nostri piatti di pesce o di carne, gli hamburger gourmet oppure assapora la grande novità di questa stagione: la grigliata mista di carne "made in Villa".

MENU PIZZA - 20,00€

Nel prezzo del MENÙ PIZZA è compreso l'ingresso al locale e l'aperitivo di benvenuto. Al tavolo serviti, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Al posto della pizza a scelta una tra le nostre deliziose insalatone, hamburgers gourmet, o la nuova POKÈ Bowl.

INFO & PRENOTAZIONI: 393 0123 393

L'entrata è consentita esclusivamente al pubblico maggiorenne e la direzione si riserva il diritto d'ingresso.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la registrazione su www.villabonin.it ed esibire il Green Pass Rafforzato all’ingresso (guariti e/o vaccinati)