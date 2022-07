Fratelli Lambretta: concerto ska jazz

Fratelli Lambretta Ska Jazz è una band di 9 elementi votata ad uno Ska Jazz energico ma molto raffinato. Il gruppo è composto da musicisti professionisti molto legati fra loro da forti legami di amicizia e da lunghi anni di esperienze condivise nei generi più disparati.

Nati all’inizio del 2020, sfruttano il periodo di stop forzato della pandemia per registrare il loro primo EP Musician Beware. Un disco di 6 tracce originali che spaziano dall’uptempo (Skankin’ the Virus away) ad un romantico rocksteady (4V), dallo swing (Nastro Azzurro) al reggae (Maestro 33).

Nell’estate 2021 registrano dal vivo l’album Live by the Seaside a San Bartolomeo al Mare, durante il concerto in cartellone per il M&T Festival. questo album rivela tutta l'energia della band catturata su un prestigioso palco. 15 pezzi di contagioso Ska Jazz che comprendono i pezzi del precedente EP, molti inediti ed un paio di cover di sicuro effetto come una bizzarra Rugido do Leao (celebre colonna sonora di "Finché c'è guerra c'è speranza" con Alberto Sordi), la classica Mouse di Fred Reiter (fondatore dei N.Y. Ska Jazz Ensemble) ed una Skalloween per concludere il set alla grande.

Venerdì 29/7/2022 a Porto Burci alle ore 21.

? Igor Vigna - tromba

? Simone Garino - sax contralto

? Daniele Bergese - sax tenore

? Alberto Borio - trombone, arrangements & songwriting

? Nicola Meloni – tastiere & piano

? Diego Damiano - chitarra

? Alessandro Loi - basso

? Giulio Arfinengo - batteria & percussioni



Ingresso gratuito. La consumazione è riservata ai soci ARCI, sarà possibile tesserarsi la sera stessa.