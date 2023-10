Franco Cardini: "Il gusto della sfida, la partita a scacchi e il medioevo"

Il ciclo di conferenze celebrative per i 100 Anni di Partita si chiude sabato 14 ottobre (ore 18.00) con la conferenza di Franco Cardini “Il gusto della sfida”. La Partita a Scacchi è ambientata nel 1454 e narra della cruenta contesa tra due giovani rampolli dell’aristocrazia marosticana innamorati della bella figlia del podestà veneziano, risolta per volontà dell’autorevole padre con una pacifica tenzone al “nobil ziogo” degli scacchi a pezzi vivi. La storia affonda le proprie radici in quel processo civile e lungimirante di espansione territoriale operato da Venezia nel XV secolo, che inibì per sempre i millenari conflitti feudali veneti nei domini di Terraferma e disciplinò lo straordinario spirito combattivo medievale, ancor oggi capace di intensi fenomeni di fascinazione. Ed è a questo specifico tema, ovvero al gusto per la guerra, per la competizione e la lotta, così tipico del Medioevo, che sarà dedicato l’incontro. A trattare l’argomento sarà uno straordinario studioso medievista, ancorché esperto divulgatore e conferenziere. Franco Cardini illustrerà le specifiche della sfida medievale, la procedura del combattimento formalizzato e del duello cavalleresco, aiutando a decifrare meglio il nostro passato e ad avere uno sguardo più lucido sulla nostra complessa realtà.



L'incontro è promosso da Associazione Marostica con il patrocinio Città di Marostica.

Ingresso libero con prenotazione (t. 0424 72127 - info@marosticascacchi.it).



