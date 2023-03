Franco Battiato: le storie dietro le canzoni, presentazione del libro di Carla Spessato

'Franco Battiato Come un incantesimo Le storie dietro le canzoni' il libro di Carla Spessato verrà presentato con Pietro Rossi e Alessandro Volpato domenica 12 marzo 2023 alle ore 17 da Bamburger in Contrà Cantarane a Vicenza.

Franco Battiato è uno degli artisti più amati dal pubblico della canzone d'autore, e la recente morte ne ha accresciuto il mito. Questo libro, già in lavorazione da tempo, affronta con cura e precisione il suo lascito, seguendone l'originalissimo percorso che alla fine ha toccato i cinquant'anni: dagli inizi "leggeri" alla scoperta dell'elettronica, dalle opere d'avanguardia degli anni Settanta alla svolta sorprendente di Patriots e La voce del padrone, due fra i più venduti dischi italiani di tutti i tempi, fino alla produzione più recente, con il contributo dalla metà degli anni Novanta del filosofo Manlio Sgalambro. Di tutti i brani, maggiori e minori, si trattano, com'è regola nella collana, genesi, storia, fortune e incomprensioni, con storie segrete che l'autrice ha recuperato in esclusiva intervistando i più importanti collaboratori. Lo spot in questo periodo è tutto sulle opere più note di inizio anni Ottanta: qui si va ben oltre, illuminando anche angoli poco conosciuti di una carriera tanto fortunata quanto originalissima.

Carla Spessato vive e lavora a Vicenza. Folgorata dall'ascolto di "Pollution" all'età di undici anni, da allora ha raccolto e conservato tutto quello che riguardava Battiato. Ha avuto la fortuna di incontrarlo varie volte e di ricevere la sua energia di "essere speciale".

Le storie di tutte le canzoni di Franco Battiato domenica da Bamburger.