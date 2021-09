Francesco De Gregori in concerto a Vicenza

La stagione dei concerti nella splendida cornice di piazza dei Signori ha tra gli ospiti più attesi il principe dei cantautori italiani: Francesco De Gregori. Si esibirà tra la Basilica palladiana e il Palazzo del Capitaniato la sera del 10 settembre, è l’occasione per ascoltare tutti i suoi successi. Non mancheranno, ovviamente, in scaletta le canzoni immortali della sua carriera come ‘Buonanotte fiorellino’, ‘La leva calcistica della classe del ’68’ e ‘La donna cannone’.

Brani senza tempo, diventati delle vere e proprie colonne portanti dal cantautorato nostrano e che uniscono più generazioni di fan che non vedono l’ora di tornare a godere dell’esperienza live.

Sul palco, per questa nuova avventura assieme al celebre cantautore, ci saranno anche: Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni).

Biglietti

www.ticketone.it/event/francesco-de-gregori-piazza-dei-signori-13754851