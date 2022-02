Francesco Balasso, musica Italiana al Sorsi e Morsi Live Music

Sabato 19 Febbraio ore 21.00 con Francesco Balasso ricomincia Mi Sbiddianu Le Auricchie – l'appuntamento con la musica dal vivo di Sorsi e Morsi.

SORSI E MORSI

Sorsi & Morsi è nato per celebrare la bontà dei piatti tipici del Sud Italia, un locale e ristorante di cucina siciliana. La location ricorda un posto di vacanza, all’insegna del relax, in cui ogni minimo particolare è curato e pensato. Il giardino, agibile sia in estate che in inverno, permette di condividere uno spazio che ricorda un vero piccolo mondo a parte. Ideale per aperitivo ma altresì perfetto per colazioni, pranzi e cene; la ricerca di materiali di primissima qualità sapientemente lavorati, l’amore per la storia della cucina siciliana e le sue influenze culturali, lo rendono romantico, accogliente, famigliare.

FRANCESCO BALASSO

Nel 2015 comincia il suo progetto solista, conosciuto anche col nome d’arte di Forzafra. Inizia a cantare e a suonare le sue canzoni utilizzando una Loop Station come supporto ritmico e armonico ai brani. Nel 2016 esce il disco d’esordio “Via Marconi 38” nel quale scrive testo e musica, co-arrangiate assieme al suo producer Roberto Visentin - Revolution Studios. Le nuove canzoni gli valgono importanti riconoscimenti di critica e lo portano asfiorare la finale nazionale di Musicultura 2017 (Rai1). Apre concerti per band e artisti nazionali come Lost (MTV e TRL), Giulio Casale, Camilla Fascina (madrina Sea Shepherd, Special Olympics). Durante i suoi tour partecipa a diversi festival tra cui Piazzola live Fest 2018, Pordenone Blues Fest 2017, Ferrara Buskers Festival 2017-2018, Breganze, Acustica 2018, Sarcedo Summer Fest 2018. Nel 2019 a conclusione del tour produce e realizza un progetto ambizioso, “Adrenalina”, il suo primo concerto - spettacolo a Teatro, facendo sold out al fonato di Thiene - VI. Nella primavera 2020 esce il singolo intitolato “Have a Goodnight Again”, prodotto da Roberto Visentin (Revolution Studios) per SorryMom! A Febbraio 2021 il nuovo singolo “Origami” distribuito da Artist First, arriva in pochissimo tempo ad essere il brano di Francesco Balasso più ascoltato su Spotify e condiviso su importanti playlist come Indie Italia. A gennaio 2022 “Come Una Canzone” il nuovo brano entra a far parte della Playlist ufficiale di Spotify Scuola Indie.

PRENOTAZIONI TAVOLO: telefonando o mandando un Whatsapp al numero 0444 1800080

Sorsi e Morsi è in Viale Mazzini 267 a Vicenza. Tutto il calore della cucina del Sud Italia, nel cuore della città.