Francesca Michielin presenta il suo libro al Festival Resistere

Quando si dice "giocare in casa"... Sarà ospite del Festival Resistere Francesca Michielin, bassanese doc, stella del pop italiano e ora scrittrice. Ad affiancarla la celebre giornalista radiotelevisiva Paola Maugeri .

Venerdì 17 giugno 2022 alle 21,15

Castello degli Ezzelini (Bassano del Grappa) - Francesca Michielin / RESISTERE 2022

Francesca Michielin è una cantante che esplora le esperienze artistiche più diverse. Le strade per soddisfare la propria curiosità e creatività sono tante: la scrittura, per esempio. Un'artista eclettica, che si è già imposta nel mondo della musica per la sua bravura e personalità, si racconta alla propria città.

Francesca Michielin, pur giovanissima, vanta già una prestigiosa carriera di artista capace di spaziare in più ambiti. Cantante e autrice, polistrumentista e compositrice, da sempre amante della scrittura, ha pubblicato il suo primo romanzo.

ACCESSO AGLI EVENTI: Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e senza prenotazione.

Le sedi degli incontri possono subire variazioni. Si invita a consultare il sito o i canali social della libreria per ogni aggiornamento.

IN CASO DI MALTEMPO gli incontri in programma al Castello degli Ezzelini e al Chiostro del Museo Civico si terranno in Sala da Ponte.