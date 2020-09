Francesca Michielin da X Factor al Teatro Olimpico: le foto del concerto

Solo duecento fortunati spettatori causa contingentamento Covid hanno potuto assistere ieri sera (18 settembre 2020) al primo concerto pop nel "tempio" palladiano dei classici. Questo primato spetta ad una rivelazione, una promessa oramai certa della nuova musica italiana: Francesca Michielin.

La cantante bassanese è una ragazza prodigio, abituata ad arrivare prima. Incomincia la sua carriera musicale suonando il basso elettrico e cantando nel coro gospel della sua città, esperienza attraverso la quale si fa notare come solista. Nel 2011 a 16 anni vince X Factor e ora a 25 anni calca le scene dello Scamozzi, non è da tutti.

"Credo che suonare all Teatro Olimpico sia un po’ il sogno di ogni bambino e bambina vicentina, e non solo. Il teatro è infatti un’opera d’arte nell’opera d’arte, qualcosa di unico in Italia e nel mondo. Da liceale ci venivo a vedere tragedie greche e concerti jazz, mai pensavo che un tempio così prestigioso avrebbe aperto le sue porte anche al pop ed è un grandissimo onore per me. Sono orgogliosa di portare su questo palco proprio “Spazi Sonori”, che è un concerto onesto, diretto, crudo ma anche caldo. È nato in un momento difficile come segno di speranza e ripartenza, con l’intento di ritrovarsi con il pubblico e scambiare energie positive dopo mesi passati distanti. È una celebrazione di rinascita collettiva e sono contenta di farlo in questo luogo prezioso, vicino a casa." dichiara Francesca.

Tra le sue influenze musicali ci sono molti gruppi di ogni genere, dai Queen ai Nirvana, passando per i System of a Down e i Red Hot Chili Peppers fino a Damien Rice e a Jovanotti. Non tralasciando anche il compositore Joe Hisaishi, creatore di molte colonne sonore per il regista d’animazione giapponese Hayao Miyazaki.

I suoi brani più famosi sono: Io non abito al mare, Vulcano, Nessun grado di separazione, L’amore esiste, Bolivia. Emozionata ma sicura li ha proposti tutti a Vicenza.

Grazie al numero ridotto di spettatori in teatro si stava molto bene e ci si sentiva come in un grande salotto, disegnato però dal grande Palladio.

Scaletta del Concerto al Teatro Olimpico

Riserva naturale

Be My Husband

Comunicare

Fotografia

Bolivia

Yo no tengo nada

Leoni

La vie ensemble

25 Febbraio

L’amore esiste

Distratto / I wonder about you

Monolocale / Doin’ Time

Sposerò un albero / Due galassie / Star Trek

Battito di ciglia

Tropicale

Cheyenne

Io non abito al mare

Nessun grado di separazione

Vulcano