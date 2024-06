Frammenti di danza contemporanea | r.i.a.d + fu stella

Una chiusura spettacolare il 05/07/2024 del Festival A Taste of Dance a Thiene con due performance di alto livello in una serata organizzata in collaborazione e con il sostegno di Arteven.



FU STELLA

Creazione e danza Alice Carrino |DUO NUX.

Ispirato all'omonimo libro di filastrocche di Matteo Corradini, l'esplorazione della coreografa Alice Beatrice Carrino si addentra in temi profondi come l'assenza, la memoria e il vuoto lasciato da coloro che non sono più con noi. La coreografia illustra con forza il processo del ricordo, un compito che spesso implica la lotta con l'assenza di una persona cara. Nello spazio dove qualcuno un tempo era ma non è più, la performance invita il pubblico a contemplare la natura della memoria, esplorando luoghi di ricordo e la moltitudine di individui che un tempo li abitavano, particolarmente risonante nel contesto di guerre che ci colpiscono anche oggi.

La memoria, come raffigurata in "Fu Stella," è simile a tenere una conchiglia all'orecchio: un recipiente che un tempo ha cullato la vita di un essere vivente. Ogni atto di ricordo diventa un'esplorazione intima, un tentativo di udire non solo gli echi del mare ma gli echi dell'esistenza dell’essere vivente in sé.



R.I.A.D. - RHYTHM IS A DANCER

Regia e Coreografia: Mattia Quintavalle & Giacomo Turati

Due danzatori si confrontano con una batteria scomposta. Il progetto ritmico "Rhythm is a Dancer" nasce dalla ricerca di una relazione coreografica tra il corpo e tre percussioni: rullante, hi-hat e gran cassa. L’intera performance è immaginata intorno a questi quattro elementi che insieme costituiscono un ventaglio infinito di possibilità sonore, ritmiche e dinamiche. Ogni elemento è uno strumento compositivo, compreso lo stesso corpo dei danzatori, che viene suonato e analizzato fisicamente ricercandone un valore specifico. Partendo dal rullante, i danzatori si approcciano via via agli altri strumenti, assumendone l’energia e la potenzialità ritmica. Il suono riverbera nei passi dei danzatori e il movimento incorpora ciò che viene creato a livello sonoro. Si attraversa il mondo sonoro dell’hi-hat e della gran cassa, per poi esplorare il suono del corpo tramite le tecniche di body percussion e stepping. La performance ricerca una simbiosi con la ritmica della batteria, decostruendola per poi infine suonarla e fare entrare la danza in una simbiosi magica con la musica. Il progetto ha avuto vari periodi di ricerca e sviluppo, esplorando varie modalità di connessione tra ritmo e tecniche della danza hip hop, e creando una performance ibrida tra danza e musica contemporanea, dove il ritmo è l’elemento primario per innescare una relazione vitale e pulsante tra i danzatori e il pubblico.



Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la bellezza della danza e il potere di un gesto gentile.



