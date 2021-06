Fourback live al Teatro San Marco

I Fourback, la Lennon/McCartney band più famosa d'italia, finalmente riprende una nuova stagione estiva di live dopo il difficile periodo che tutti abbiamo passato e cercherà di riportare un po’ di sorrisi e serenità con i classici intramontabili dei Beatles e non solo in oltre due ore di show !!

Dal loro tour estivo segnaliamo le due date prestigiose fissate presso il piazzale esterno del teatro san Marco di Vicenza: un'ottima occasione per sentirli apprezzarli su un palco grande con maxischermi e luci delle le grandi occasioni e ritornare finalmente ad apprezzare la grande musica dal vivo !

L'evento si terrà in ogni caso anche con la pioggia, se fosse così lo show si terrà all'interno del teatro san Marco.

Le due date da appuntare quindi sono venerdì 25 giugno e sabato 31 Luglio, mi raccomando prenotate i biglietti tramite il link qui sotto.. ci sono solo 120 posti a sedere:



FOURBACK : https://www.tsmvicenza.it/php/singleEvent.php?id=62



E possibile inoltre scegliere tra divanetto vip , poltrona numerata, sedia numerata o sedia non numerata.



I Fourback sono da oltre venticinque anni presenti sulla "piazza", una bella realtà del nord Italia che in questi numerosi anni ha intrattenuto e regalato un numero importante di concerti (oltre 600 ad oggi) in moltissimi contesti dai club ai pub, hotel, teatri, palazzetti, solcando addirittura il mitico teatro Ariston di Sanremo; per tutti gli appassionati dei Beatles e della buona musica , con una originalità che ha contraddistinto la band sigillandole un marchio di fabbrica amato e ben definito.

Parlare dei Fourback come di una “cover band” risulta estremamente riduttivo: sin dalle origini si sono sempre differenziati dalle tradizionali cover band per la ricerca di un’interpretazione e un sound in chiave rock delle hits del quartetto di Liverpool; dal periodo di Amburgo alla Beatles-mania, senza mai dimenticare le carriere solistiche di John Lennon con la Plastic Ono Band e di Paul McCartney con i Wings.



www.fourback.it



Il Teatro San Marco

(presso Contra S. Francesco, 76, 36100 Vicenza VI)

Apre la stagione estiva con un nuovo spazio scenico : L'Arena TSM un palco e una platea esterni dove l'elegante facciata diventa la perfetta cornice per eventi di Musica Teatro e Danza. Questo è un momento molto importante per il Teatro San Marco che sta ripartendo con una uova Gestione e Direzione Artistica che tenendo ben presente la storia di questo teatro, fondato nel 1934, ha come obbiettivo di renderlo contemporaneo e fruibile ad ogni forma di spettacolo.

Teatro san Marco (VI) : https://www.tsmvicenza.it/index.php

Youtube teatro : https://youtu.be/5f5iStvNiHk

Gallery







