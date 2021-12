Tramonto a Forte Verena: escursione guidata

Forte Verena era considerato “Il Dominatore degli Altipiani”. E a ragion veduta: situato a 2020 metri di altitudine, nella prima fase della Grande Guerra la faceva decisamente da padrone, mettendo in seria difficoltà i forti austro-ungarici degli altopiani di Vezzena e Luserna. Tuttavia nascondeva una debolezza, una sorta di “tallone d’Achille” che gli fu fatale, e che lo portò inesorabilmente al tramonto.

Il forte è stato ripristinato e messo in sicurezza nell’Ambito del progetto dell’Ecomuseo della Grande Guerra delle Prealpi Vicentine. La sua posizione strapiombante ci omaggia di uno strepitoso panorama a 360 gradi, che spazia dalla Laguna veneta alle Dolomiti di Brenta.

Si sale d’inverno tra larici e abeti, di primo pomeriggio, per arrivare sulla cima di Monte Verena al tramonto. Dopo una doverosa sosta presso l’omonimo rifugio, si scenderà accompagnati dal chiarore delle stelle.



QUANDO

Domenica 2 gennaio 2022 ore 13.00, ritrovo presso il parcheggio della chiesa parrocchiale di Roana (VI), piazza S. Giustina



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per info e prenotazioni:

Orson Viaggi

telefono: 0438 684866

mail: info@orson.eu



DETTAGLI TECNICI

- durata dell'escursione: 6/7 ore circa, con soste, tappa in rifugio e spiegazioni della guida incluse

- dislivello complessivo in salita: 450 metri

- altitudine massima: 2020 metri

- difficoltà: medio-facile



EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO

- scarponi impermeabili (eventualmente ghette in caso di neve. NO Moon Boot!)

- ciaspole e bastoncini (si possono prendere a noleggio dando conferma al momento dell'iscrizione)

- borraccia con acqua e/o bevande calde, snack

- torcia elettrica frontale (indispensabile)

- abbigliamento invernale a strati adeguato alla temperatura del luogo, guscio impermeabile, guanti e berretto

- mascherina e gel igienizzante obbligatori



Costo escursione: € 20,00 a persona

In caso di neve utilizzeremo le ciaspole (costo del noleggio € 10)



Per l'ingresso al rifugio è necessario il green pass (tipologia in base al colore della zona al momento dell'escursione)



La quota comprende: escursione accompagnata da guida ambientale escursionistica, assicurazione medico-bagaglio, assistenza Orson Viaggi, organizzazione tecnica.

La quota non comprende: trasporto, cibi e bevande, ciaspole e bastoncini, quanto non indicato ne “La quota comprende”



Tour sconsigliato ai bambini/ragazzi di età inferiore a 14 anni