Forte Interrotto per la via meno battuta

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Forte Interrotto è uno dei simboli dell'Altopiano. Un forte della I guerra mondiale che sembra un castello. Un luogo pieno di fascino e di mistero che in questa escursione si va a esplorare seguendo antichi sentieri e strade militari poco frequentate, immergendosi nel fitto di boschi e nel silenzio della natura più incontaminata. La vista del forte dopo l'escursione sarà una sorpresa impagabile, così come il panorama meraviglioso che la sua posizione regala.

Il forte si trova sopra l'abitato di Camporovere e si impone per la sua posizione dominante e strategica sull'altopiano di Asiago.

Visibilissimo dalla piana di Asiago e dal centro stesso, è quasi una meta obbligata per la curiosità che suscita. Per noi è una meta annuale, e la visita del 2012 ci ha portato a visitare l'opera ristrutturata, da tempo chiusa per i lavori, facendola riscoprire ed apprezzare ancora di più.

Più che un forte sembra quasi un castello medievale, ma al tempo della sua costruzione non si pensava ad un conflitto e non era ancora previsto ed era costruito solo come caserma di confine. Il confine con l'Austria era infatti a soli pochi chilometri.

DOMENICA 16/01/2022 ALLE ORE 09:00

COME PRENOTARE:

- fino al giorno prima dell’escursione a Enrico, tel. 3282840574 (anche WhatsApp)

Guida: Enrico Caciolo

Appuntamento: parcheggio di Camporovere, ore 09,00

Dislivello: 300m

Lunghezza: 7 km

Pasti: pranzo al sacco (non incluso)

Costo: 15 €

Note:

La guida, Enrico Caciolo è raggiungibile il giorno dell'escursione al numero 3282840574.

Cosa portare:

pranzo al sacco, borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponi da trekking, giacca in materiale traspirante, occhiali da sole, coltellino, coprizaino, cappello, pile o maglioncino.

NOTA COVID: ai sensi delle vigenti disposizioni per l'emergenza da COVID-19, per la partecipazione all'attività è OBBLIGATORIO che ciascun partecipante:

- sia dotato di propria mascherina di comunità, da indossarsi durante le pause o in caso di necessità

- sia dotato di almeno DUE paia di guanti in lattice o nitrile, da usare in caso di necessità

- sia dotato di proprio flaconcino di gel disinfettante a base alcolica

- mantenga rigorosamente la distanza interpersonale di 2 metri