Fornaci Rosse, il festival che guarda a sinistra: arrivano Conte, De Magistris, Orlando

Le fornaci del festival culturale che chiude l’estate vicentina non sono mai state così calde: per la nona edizione di Fornaci Rosse, che si terrà da venerdì 26 a martedì 30 agosto, si apprestano ad arrivare a Vicenza tutta una serie di ospiti di stampo nazionale. Il tutto senza trascurare né l'aspetto culturale del festival né tanto meno i temi sociali e di attualità cari al popolo di Fornaci Rosse, così come la proposta musicale che chiuderà ogni serata a partire dalle 22.30 e l’ormai consolidata offerta culinaria popolare.



I primi nomi annunciati sono all’insegna dell’informazione e della pluralità, punti saldi da sempre del programma di Fornaci Rosse, ancor più ricercati quest’anno che la festa si terrà a poche settimane da un importante appuntamento elettorale: sabato 28 agosto si alterneranno sul palco il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, intervistato dal professore universitario Marco Almagisti sul tema principalmente del salario minimo, e Luigi de Magistris, leader di Unione Popolare che dialogherà con alcune personalità della sinistra italiana.



La vera sorpresa sarà la chiusura della festa, martedì 30 agosto: alle 21 salirà infatti sul palco Giuseppe Conte, intervistato dal giornalista de La Repubblica Matteo Pucciarelli. Per lui non sarà solo la prima volta a Vicenza, ma sarà anche l’unico appuntamento in Veneto.



Ma c’è spazio per altri nomi importanti: ad aprire le danze, venerdì 26 agosto, ci sarà Alessandro Zan, mentre domenica 28 la sezione ANPI Giovani Vicenza ha organizzato un intervento dal forte valore culturale di Andrea Pennacchi, attore e scrittore di fama nazionale.

FORNACI ROSSE 2022 / 9^ EDIZIONE PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 26 AGOSTO

17.45 Brindisi inaugurale

18.15 - 19.15 Uno sguardo alle sfide di ieri per vincere quelle di oggi: dalla nascita di Parco Fornaci al Comitato Pomari

Bruno Biasiolo (Comitato Parco Fornaci)

Daniele Pernigotti (Comitato Parco Fornaci)

Simone Maniglio (Comitato Pomari)

MODERA: Edoardo Ferrio (Fornaci Rosse)

19.30 - 20.30 Politica, scuola e diritti civili: quali prospettive? Alessandro Zan (Deputato PD)

MODERANO: Nicolas Pasantes e Micol Papi (Rete degli Studenti Medi Vicenza)

20.30 - 21.00 RED TALK: Chile. Plaza Italia Simon Goldstein (sociologo)

21.00 - 22.30 Il minimo è un salario

Deborah Lucchetti (presidente Fair - Abiti Puliti)

Barbara Guidolin (senatrice M5S)

Christian Ferrari (segretario confederale Cgil)

MODERA: Enrico Padoan (politologo, Università di Siena)

22.30 - 00.00 LIVE MC Liscio Live + Franky Suleman (Hip-Hop / Rap) Cris Je Suis (Hip-Hop / Rap)

SABATO 27 AGOSTO

11.00 - 12.30 III Congresso provinciale Rete degli Studenti Medi Vicenza

—---------------------------------

17:00 - 18:00 Presentazione "Venice Climate Camp"

18.00 - 19.00 Quando il pubblico diventa comune. Approfondimento sui patti di collaborazione per la gestione dei beni comuni.

Pasquale Bonasora (Presidente dell’Associazione LABSUS ed esperto di sviluppo locale) Michele Bertucco (Assessore Comune di Verona)

MODERA: Anna Miola (studentessa)

19.15 - 20.30 Intervista ad Andrea Orlando

Andrea Orlando (ministro del Lavoro)

MODERA: Marco Almagisti (politologo, Università di Padova)

21.00 - 22.30 Un'altra sinistra per l'Italia

Guendalina Anzolin (ricercatrice, King's College London)

Loris Caruso (sociologo, Università di Bergamo)

Carlo Cunegato (Il Veneto che vogliamo)

Luigi de Magistris (Unione Popolare)

MODERA: Nora Rodriguez (Fornaci Rosse)

22.30 - 00.00 LIVE Federico Ruzza (Alt Folk) La Fortuna (Post Folk)

DOMENICA 28 AGOSTO

12.00 - 13.00 Ricordo di Mauro Nordera Busetto

17.00 - 18.00 “Chiedimi come sto”

Lorenzo Rossi Doria (SPI)

Tommaso Biancuzzi (Rete degli Studenti Medi Nazionale)

Anna Tomasi (Rete degli Studenti Medi Vicenza)

18.15 - 19.15 Strategie verdi

Cristina Guarda (consigliera regionale Europa Verde)

Eleonora Evi (europarlamentare Europa Verde)

MODERA: Leonardo Nicolai (Coalizione Civica per Vicenza)

19.30 - 20.30 Storie di TAV, tra narrazioni e conflitto sociale.

Claudio Calia (fumettista, autore di "Dossier TAV. Una questione democratica") Leonardo Barban (attivista e testimone)

MODERA: Marco Milioni (giornalista)

21.00 - 22.30 Resistenze nel Pojanistan

Andrea Pennacchi (attore e scrittore)

MODERA: Martina Corbetti (presidente ANPI Btg. Amelia)

22.30 - 00.00 LIVE Entalpia (DJ set)

LUNEDÌ 29 AGOSTO

18.15 - 19.15 La palma va a Nordest - Le mafie in Veneto: espansione, radicamento e Resistenza civile

Gianni Belloni (giornalista e direttore CIDV)

Sara Resina (referente coordinamento provinciale Libera Vicenza)

MODERA: Fabio Tomasello (ANPI Btg. Amelia)

19.30 - 20.30 La natura: dagli antichi Greci all'antropocene

Paolo Vidali (filosofo)

MODERA: Elena Romano (dottoranda, Freie Universität Berlin)

SPECIALE SANITÀ PUBBLICA

Il Comitato Salute Area Berica presenta:

"Diritto alla salute e crisi della Sanità Pubblica"

20.30 - 21:15 "Spacco il vetro." ovvero libertà di parola sulle disfunzioni del Servizio Sanitario Veneto. Con Pino Costalunga (attore e regista) e Martina Camani (performer e attrice)

21:15 - 22.30 "Quello che serve. Un racconto dal Sistema Sanitario Italiano." Massimo Cirri (conduttore radiofonico e psicologo) e Chiara D'ambros (film maker) presentano il docu-film

22.30 - 00.00 LIVE Ensemble Terra Mater presenta “Suoni dal Mediterraneo” (Musica Tradizionale)

MARTEDÌ 30 AGOSTO

18.15 - 19.15 Contro la criminalizzazione dell'accoglienza

Lorena Fornasir (Psicologa e attivista)

Andrea Costa (Baobab Experience)

MODERA: Beatrice Peruffo (Mediterranea Vicenza)

19.30 - 20.30 Fatto il misfatto: la posizionalità nelle questioni di genere

Federica Formato (linguista, University of Brighton)

MODERA: Erik Porro (Flusse)

20.30 - 20:45 RED TALK: Il diritto alla città

Antonio Cerquitelli (dottorando in filosofia politica, Università degli Studi di Padova)

20.45 - 21.00 RED TALK: La cultura del precariato

Federica Pasini (attivista di Mi Riconosci?)

21.00 - 22.30 Intervista a Giuseppe Conte

Giuseppe Conte (Presidente Movimento 5 Stelle)

MODERA: Matteo Pucciarelli (giornalista, La Repubblica)

22.30 - 00.00 LIVE Cesco Trash Night



Al di fuori dei nomi più noti, il resto del programma non è di minor livello: durante la serata di lunedì ci sarà un vero e proprio speciale sulla sanità pubblica veneta, organizzato in collaborazione con il neonato Comitato Salute Area Berica, che vedrà la presenza di Massimo Cirri e Chiara D’Ambros, dopo il piccolo spettacolo teatrale di apertura di Martina Camani e Pino Costalunga.



Ci saranno poi altre politiche e politici di spicco: Carlo Cunegato e Michele Bertucco, entrambi de Il Veneto che Vogliamo, porteranno esperienze amministrative civiche e di sinistra; Eleonora Evi e Cristina Guarda, di Europa Verde, dialogheranno con Leonardo Nicolai, consigliere comunale di Coalizione Civica per Vicenza; la senatrice Barbara Guidolin, del Movimento 5 Stelle, parlerà di salario minimo con il segretario della CGIL Christian Ferrari. Sul palco saliranno infine tutta un’altra serie di personalità, come Federica Formato, Lorena Fornasir, Paolo Vidali, Gianni Belloni, Claudio Calia, Guendalina Anzolin, Deborah Lucchetti.



Dalle 22.30 ci sarà poi spazio ogni giorno per una proposta musicale a 360° curata da Lorenzo Valè. Venerdì sarà dedicato al rap e l’hip hop, con il live MC Liscio con Franky Suleman, e Cris Je Suis; sabato sarà la volta del folk con Federico Ruzza e La Fortuna; domenica Entalpia proporrà un dj set roots e dub; lunedì sul palco saliranno gli Ensemble Terra Mater che presenteranno “Suoni dal Mediterraneo”; martedì, infine, ci sarà Cesco Trash dj che dal bar centrale proporrà una selezione di pezzi da ballare fino a chiusura.

Qualche numero sul festival: 51 ospiti, per oltre 25 ore di dibattiti e approfondimenti in 5 giorni e 12 artisti per altrettante ore di musica. Ad animare la festa ci sarà un numero record di volontari, con quasi 80 persone che si sono messe a disposizione, con un’età media inferiore ai 30 anni. Quattro le struttura: due tendoni, uno per i dibattiti e uno per la cucina, un bar centrale, e un palco preso in prestito da Fornaci Estate.