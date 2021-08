Fornaci rosse 2021: incontro su America e diritti civili

Per la prima volta Fornaci Rosse avrà anche un pre-festival! Per aprire la settimana del festival, nel giardino di Porto Burci si terrà il giorno 0 di Fornaci Rosse.

Alle 20.30 sul palco saliranno Francesco COSTA e Riccardo PRATESI per parlare di America e diritti civili.

Francesco Costa, vicedirettore de Il Post, esperto di politica e cultura americana

Riccardo Pratesi, giornalista per La Gazzetta dello Sport per cui segue gli sport statunitensi; grazie alle sue quattro stagioni da insider NBA, è uno dei massimi esperti a stelle e strisce.



ACCESSO E PRENOTAZIONI

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma riservati ai soci ARCI (è possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento).

Vista la capienza limitata, è consigliatissima la prenotazione da questo link:

https://tinyurl.com/3858rdv9





? Nel rispetto delle normative vigenti dal 6 agosto l'ingresso agli eventi sarà riservato ai possessori di green pass.INFO: www.portoburci.it/modalita-daccesso/

