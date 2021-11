Il divertente 'Forbici Follia' apre la stagione teatrale di Lonigo

Uno spettacolo esilarante e interattivo, in cui è il pubblico il vero protagonista, inaugura la stagione 2021/2022 del Teatro di Lonigo. Con Forbici Follia della Compagnia Torino Spettacoli, venerdì 12 novembre alle 21, il Comunale riaccende le luci del suo palcoscenico con il primo degli appuntamenti teatrali in abbonamento.

Replicato per ventuno stagioni, Forbici Follia è la trasposizione italiana del pluripremiato allestimento statunitense di Paul Portner. Unico nel panorama teatrale, lo spettacolo, entrato più volte nel Guinness dei primati, miscela i diversi generi che appassionano gli spettatori: commedia brillante, giallo, dramma, improvvisazione, cabaret, interazione col pubblico. Grazie anche alla capacità di coinvolgimento in un'indagine pazza e sorprendente da parte del cast in scena: Matteo Anselmi, Carmelo Cancemi, Simone Moretto, Cristina Palermo, Elena Soffiato ed Elia Tedesco.

I personaggi sono disegnati magnificamente e divertono ciascuno per la propria caratterizzazione: la bella parrucchiera Alina, l'agente speciale di polizia Lo Sordo, l’esuberante e adorabile proprietario del salone “Giampy”, il sedicente antiquario Giulio Vàlleri, il commissario di polizia Montalbino e la cliente dell'alta società, l'impossibile signora Ravagliati.

Le loro vicende si svolgono, in tempo reale, nel salone di parrucchiere “Forbici Follia” tra shampoo, permanenti e messe in piega. Finché un omicidio viene commesso al piano di sopra. Dopo il tempestivo intervento di un commissario e di un agente speciale, quattro sospettati abitanti della città sono costretti a difendersi dall’accusa di omicidio. Da questo momento il commissario, per lo svolgimento delle indagini, chiederà l’aiuto degli unici testimoni presenti sul luogo del delitto, gli spettatori in sala, per trovare la soluzione del caso.

Portner, psicologo svizzero, scrisse nei primi anni Sessanta il testo Scherenschnitt (termine che indica l’arte del ritagliare la carta con le forbici). Nella stesura pensò di ambientare la storia in un salone di parrucchiere e di creare sei personaggi fortemente tipizzati, ciascuno dei quali capace di commettere l’assassinio di una ricca e famosa pianista nel suo appartamento, collocato nel piano sovrastante il salone. Come elemento di novità teatrale pensò di dare agli spettatori la possibilità di risolvere il caso attraverso l’interpretazione di ciò che avevano “creduto” di aver visto e sentito.

Nel 1976 Bruce Jordan e Marylin Abrams, ideatori e produttori di numerosi allestimenti teatrali negli Stati Uniti, videro una rappresentazione e contattarono l'autore per produrre, mettere in scena lo spettacolo e interpretarne i personaggi nella versione americana, che debuttò nel 1978 nel teatro-ristorante di Lake George, a New York. Dopo il successo ottenuto, acquistarono i diritti per tutto il mondo e riscrissero più volte il testo per renderlo sempre più comico arricchendolo con battute, riferimenti all'attualità e improvvisazione.

La casualità ha consentito a Gianni Williams di scoprire questa straordinaria commedia a Washington, di innamorarsene e portarla in Italia nel 2000 in un divertente adattamento con una regia ricca di idee.

