Foraging di primavera, escursione con raccolta erbe spontanee e pranzo "selvatico"

Un’escursione nella zona delle contrade alte di Marostica, in cui si verrà accompagnati dallo chef Luca Moresco che illustrerà i segreti delle erbe spontanee, mostrando quali si possono raccogliere per preparare gustose pietanze dal tocco “selvatico”, proprio come facevano i nonni una volta.

Si percorrerà una parte dell'antico "sentiero del Sette" per raggiungere le contrade dei Pianari e dell'Erta, dove si potranno ammirare ampi panorami sia verso le montagne che verso la pianura veneta.

Al termine dell’escursione gusteremo un menu a base di erbe spontanee ideato dallo chef presso la trattoria “Ai Capitei” (menu di seguito).

QUANDO: sabato 23 aprile 2022

Ore 9:15

Ritrovo presso Trattoria Pizzeria "Ai Capitei" (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/9au2Vv3A1LurH8mX8



DURATA: circa 5 ore, soste e pranzo inclusi

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 6 km, dislivello 220 m.



COSTI

Escursione con guida naturalistica + raccolta erbe + pranzo

€ 45,00



Il menu comprende:

Aperitivo al tavolo

- Focaccia al lievito madre con parietaria padellata e pesto di piantaggine

- Tortino all’aglio orsino e porro

- Quiche con spinaci selvatici e bruscandoli

- Insalatina di erbe e fiori spontanei, miele e senape

Primo piatto

Risotto alle ortiche mantecato al morlacco e noci

Dessert

Crostatina al limone e timo serpillo, crema inglese al miele di castagno

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, abbigliamento idoneo alla stagione, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 di giovedì 21 aprile via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (tessera n° VE281)

L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.