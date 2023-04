Gallo for friends, lettura di poesie

L'IDEA di Amatori Maria Luisa è lieta di invitarvi in Atelier con la Lettura di POESIE di EDOARDO GALLO



LA VERITA’ E’ UN BAMBINO DAGLI OCCHI GRANDI



Che cosa è la Verità?



L'uomo comune può vivere tranquillamente senza mai porsi una domanda simile.

Edoardo Gallo con la sua nuova silloge intitolata La Verità è un Bambino dagli Occhi Grandi ci fa fare un tuffo nel sacro concetto di ALITHEIA (Verità); un viaggio nello sforzo di essere sempre noi stessi ma attraverso la paura del giudizio sociale.

Siamo consci che il cervello umano è in grado di svolgere infinite e complesse operazioni in tempi ridotti. Ma esiste soltanto una di queste che non può essere eseguita ed è proprio questa che compromette i rapporti tra tutti gli esseri su questo pianeta.



SABATO 29 Aprile 2023 ore 18.30



Friends

ALESSANDRA CEOLATO

BRUNA LANZA

MARUZZA BIANCHI MICHIEL

ENZO MONTAGNA

FRANCO DALLA POZZA

La mostra sarà aperta al pubblico dal 6 Aprile al 6 Maggio 2023







Con la mostra FRIENDS ,la galleria dedica ad un gruppo di artisti provenienti da realtà ed esperienze diverse in giro per il mondo, un momento di dialogo e scambio nel “atelier”, lo spazio, come viene chiamato da sempre da chi lo frequenta, in piazza dei Signori ormai da 35 anni.

Gli artisti scelti, hanno condiviso con me la passione che dedico al design e con loro da altrettanti tanti anni le gioie dell’arte, attività che ho seguito con costanza selezionando pittori, fotografi e scultori del territorio e non in tutti questi anni. La selezione ha portato a una visione di arte contemporanea molto svariata, complementare al design che esige un rigore totalmente differente ed è per questo forse che l’arte resterà sempre una vera oasi di passioni creando ogni volta degli eventi unici nel loro genere.

RSVP

Telefonando al numero dell'atelier Amatori

348-3911368



+39 0444 542052 lidea@amatori.it