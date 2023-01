Pretend To be FOO - Foo Fighters tribute band sarà in concerto al Mamaloca sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 21.

Il Mamaloca di Vicenza è il locale dove ogni fine settimana si tengono i live più interessanti con ampio spazio alla musica anni '90.

I Foo Fighters sono un gruppo musicale rock alternativo statunitense fondato a Seattle nel 1994 dal musicista Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana. Nato dopo lo scioglimento dei Nirvana successivo alla morte di Kurt Cobain, il nome della band deriva dal termine foo fighter, espressione usata per indicare, durante la seconda guerra mondiale, quegli strani avvistamenti aerei riferiti da alcuni piloti alleati, simili a quelli che generalmente vengono chiamati UFO.

Pretend To be FOO proporranno le canzoni più famose che hanno fatto la storia del post grunge, oltre 20 anni di grande rock con The Pretender, Best Of You, Everlong, Learn To Fly, My Hero, Time Like These, Walk, Rope, Something From Nothing

SABATO ALLE ORE 21:00 - Foo Fighters night al Mamaloca