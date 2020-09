Fondazione Bisazza mostra: Fashion Photography 20 anni della fotografia di moda

La Fondazione Bisazza presenta dal 19 settembre al 13 dicembre 2020 la mostra Norman Parkinson, Fashion Photography 1948-1968”. La retrospettiva ripercorre vent’anni della fotografia di moda attraverso lo sguardo di Norman Parkinson e di altri quattro fotografi riconosciuti a livello internazionale: Milton H. Greene, Terence Donovan, Terry O'Neill e Jerry Schatzberg.

Norman Parkinson, fotografo inglese (1913-1990), è stato uno dei pionieri della fotografia di moda del XX secolo. Parks, come si faceva chiamare, ha lavorato con le maggiori riviste - Harper’s Bazaar, Queen e Vogue - spingendo la fotografia di moda oltre i suoi tradizionali confini. Per la prima volta le modelle vengono ritratte fuori dallo studio, all’aperto, in contesti di vita quotidiana, come strade, spiagge o destinazioni esotiche, infondendo sempre nel suo lavoro una forte dose di British humor.

Curata da Cristina Carrillo de Albornoz e organizzata dalla Fondazione Bisazza insieme ad Iconic Images, la mostra racconta in settanta opere non solo lo spirito di cambiamento di quel periodo (1948-1968), ma un nuovo modo di fare fotografia e di rappresentare la donna, nei servizi di moda e nei ritratti.

Le due decadi 1948-1968 che cambiarono per sempre la storia della moda, si sviluppano in realtà in capitoli ben distinti: se il dopoguerra e gli anni ’50 segnano la rinascita dell’alta moda e l’ascesa di maestri quali Dior e Chanel, la moda degli anni ’60 rompe definitivamente gli schemi, influenzata dai cambiamenti sociali che vedono protagoniste le nuove generazioni, e porta alla ribalta creatori geniali come Yves Saint Laurent e rivoluzionari come Mary Quant.

Orari della Mostra

La mostra sarà aperta al pubblico da mercoledì a domenica, nei seguenti orari: 11.00 – 18.00

Ingresso gratuito.

Norman Parkinson

1913 Norman Parkinson nasce a Londra il 21 Aprile.

1927-31 Frequenta la Westminster School a Londra.

1934 Apre il Norman Parkinson Studio, specializzato in ritratti.

1935 Prima mostra monografica che comprende ritratti di Vivien Leigh and Noel Coward. Inizia a lavorare per la rivista Harper’s Bazaar, scattando alcune foto editoriali.

1935-40 Continua il suo lavoro per Harper’s Bazaar, e inizia una collaborazione con la rivista The Bystander con alcuni ritratti e reportage.

1938 Prima foto a colori per Harper’s Bazaar. Scatta alcune foto per la Royal Air Force, utilizzate per dei volantini che vengono lanciati sull’Europa occupata.

1942 Inizia una lunga collaborazione con l’edizione inglese di Vogue.

1947 Incontra, fotografa e sposa Wenda Rogerson, una promettente giovane attrice, che diventa la sua modella preferita.

1949 Inizia a lavorare per l'edizione americana di Vogue.

1960–64 Scade il suo contratto con Vogue e viene assunto da Queen, influente rivista di moda dei primi anni ’60.

1963 Si trasferisce ai Caraibi, nell’isola di Tobago.

1964 Fotografa i Beatles mentre registrano agli Abbey Road Studios. Cessato il suo contratto con Queen, ritorna in Condé Nast, dove lavora fino a metà anni ’70 all’edizione inglese e americana di Vogue. Lavora inoltre come freelance per Life e altre testate.

1968 Viene eletto membro onorario della Royal Photographic Society.

1978 Viene pubblicato da Quartet il suo primo libro Sisters Under the Skin, seguito da Norman Parkinson Lifework (1983) e Would you let your daugher? (1985).

1981 Viene nominato Comandante dell’Impero Britannico.

1982 L’American Society of Magazine Photographers gli conferisce un premio per le sue conquiste nel campo fotografico e il contributo dato alle riviste americane.

1983 La sua prima retrospettiva all’International Centre of Photography di New York.

1990 Norman Parkinson muore a Singapore all’età di 77 anni, mentre è impegnato in un servizio fotografico per Town and Country nella giungla malese.

Terence Donovan

(Londra, 1936-1996), fotografo e regista inglese, famoso per il suo stile informale. Ha immortalato attori, musicisti e membri della famiglia reale, contribuendo a creare la Swinging London degli anni Sessanta.

Milton H. Greene

(New York 1922 - Los Angeles 1985), fotografo di moda e di celebrities, noto soprattutto per aver ritratto Marilyn Monroe: a lei ha scattato più di 3000 foto. Negli anni ’40 e ’50 si affermò come fotografo d’alta moda. I suoi scatti furono pubblicati da Harper's Bazaar e Vogue.

Terry O’Neill

(Londra, 1938-2019) fotografo inglese, famoso per il suo approccio rivoluzionario al ritratto. Ha fotografato le leggende del cinema, della musica, della politica e della moda.

Jerry Schatzberg

(New York,1927) fotografo di moda e regista americano, allievo del famoso grafico e art director di origini russe Alexey Brodovitch, che ne scoprì il talento. Fin dagli anni ’60 le sue foto sono state pubblicate regolarmente da riviste come Vogue, Esquire and Glamour.

