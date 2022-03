Folk Studio A per San Patrizio al Bierstube Treff

Per San Patrizio patrono dell'Irlanda, sabato alla birreria Bierstube Treff di Vicenza cena e concerto di musica celtica con i Folk Studio A.

SAN PATRIZIO- SPETTACOLO DALLE ORE 21:30 - SABATO 19/3/2022 - FOLK STUDIO A

Il FOLK STUDIO A è un gruppo musicale che nasce ad Arzignano (VI) verso la fine degli anni 70. Si ispira alla musica celtica, alle ballate irlandesi, bretoni, scozzesi, nonché ai ritmi più incalzanti e gioiosi delle danze tipiche di quell’ambiente (jigs, reels, hornpipes…) opportunamente rielaborati. Ma non tutto il repertorio è folk revival, vengono composti anche brani propri con arrangiamenti originali particolarmente curati.

Formazione del gruppo attuale

• CLAUDIO BETTEGA chitarra, tastiera, mandolino, voce

• ANITA NASCIMBEN voce, chitarra, tastiera

• PIEREGIDIO SPILLER violino

• MATTEO CARRISI violino

• MASSIMO CRIVELETTO flauto traverso, whistles

• ROBERTA VIGOLO flauto traverso, whistles

• TIZIANO VEDOVATO bodhran, percussioni, batteria

Il Folk Studio A ha partecipato ai più importanti folk-festivals internazionali e ha al suo attivo centinaia di concerti.

Tra le esperienze più significative e ricche di emozioni citiamo alcuni concerti:

• Palatrussardi di Milano.

• Palastampa di Torino.

• Ente fiera Genova.

• Secondo Festival Interceltico Castello Visconteo Trezzo d'Adda.

• Musica nei Castelli Liguri a Sassello.

• Castello Sforzesco Milano.

• Teatro comunale Vicenza.

• Folkest di Udine.

• Celtica 2000 Courmayeur.

• On the folks 2000 castelli Giulietta e Romeo Montecchio Maggiore.

• Harp festival a Granard Irlanda.

• Ocarina folk festival di Bled in Slovenia.

• A Phorzheim in Germania.

Negli anni '90 nell’ambito di una serata dedicata al cinema Irlandese a Brugherio (MI) il gruppo viene premiato come miglior gruppo italiano di musica celtica.

Primi anni 2000 altro importante riconoscimento per il Folk Studio A è la partecipazione a trasmissioni radiofoniche su Radio Rai 2 e televisive su Rai 1 e Rai 2. Artisti di fama internazionale hanno partecipato di volta in volta ai numerosi concerti del

gruppo in qualità di ospiti, quali Mairtin O'Connor, Jacqui Mc.Shee, mitica cantante dei Pentangle, Gerry Conway, Liam O'Flynn, Patrick Molard e molti altri.

Nell’ultimo lavoro “CROSSWINDS” si intrecciano canzoni d’autore e musiche della tradizione celtica, in un percorso che va dal Nordamerica all’Irlanda e, poi, scende giù verso Sud ad incontrare la Galizia. Melodie affascinanti si alternano a ritmi dall’energia travolgente, in un continuo fluire tra le due sponde dell’Oceano Atlantico.