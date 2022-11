“Foliage nel giardino del 1600”, i viali romantici di Villa da Schio a Castelgomberto

Si conclude in bellezza “Il Mese del Foliage” con la tappa di domenica 6 novembre nell’incantevole parco seicentesco di Villa Da Schio di Castelgomberto per l'evento “Foliage nel giardino del 1600" tra colori d’autunno, viali romantici e splendide statue del Marinali.

Villa Da Schio è immersa in un ampio parco storico caratterizzato da tre grandi viali di tigli e carpini, alla fine dei quali si trovano delle terrazze (belvedere) con vista sulla pianeggiante prateria. Di grande interesse e suggestione sono le numerose statue a soggetto biblico e mitologico, di cui ben 35 sono opere dell’officina di Orazio Marinali, ma anche la “peschiera”, una grande piscina in pietra, alimentata dall’acqua del Torrente Poscola. Il parco, tra i colori d’autunno e viali romantici, potrà essere visitato assieme ad un’esperta botanica e al proprietario.

I turni di visita sono alle 11, alle 14 e alle 15:30. Il costo degli biglietti è di 15 euro (ridotto 10 euro). La prenotazione è obbligatoria: info@villadaschio.com; informazioni al numero 335 64 55 820.

“Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno”, in programma in Veneto dal 9 ottobre al 6 novembre, è un’iniziativa che coinvolge tutte le 6 splendide ville di Dimore Amiche del Veneto, gruppo d'eccellenza di Adsi - Associazione Dimore Storiche Italiane: un mese costellato da eventi per far apprezzare i giardini delle dimore (e non solo) in un periodo in cui la vista viene ancor più appagata dalla trasmutazione cromatica delle foglie degli alberi dal verde al giallo, attraversando decine di sfumature di rosso, creando un’atmosfera fiabesca.

Inoltre, si può partecipare al contest #foliage2022: si invitano tutti gli amanti della fotografia e dei social a condividere foto, reels e stories delle sei ville con l'hastag #foliage2022. I più veloci - e originali - a postare le immagini potranno godere di una visita personalizzata ad una delle ville a loro scelta.