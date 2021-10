Foliage: magiche atmosfere d'autunno a Villa Da Schio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Ultimo appuntamento con Foliage - Magiche Atmosfere d'Autunno: entriamo nel pieno splendore della stagione autunnale.

Villa da Schio a Castelgomberto (VI) racconterà l'evoluzione "Dal parco storico al giardino all'italiana”: una visita unica degli esterni della villa tenuta dal proprietario accompagnato da una esperta botanica che racconterà l’evoluzione del parco.

A fine visita degustazione di vini del territorio della Azienda Agricola Da Schio.

Domenica 24 ottobre 2021

Turni di visita: ore 10:00 , 11:30, 14:30, 16:00

Costi:

intero € 15,00 a persona

ridotto* € 10,00 a persona

* Ridotto per famiglie – minimo 4 persone.

* Ridotto per bambini da 6 a 10 anni e over 70 anni.

Gratuito per bambini sotto i 6 anni e diversamente abili.

Obbligatoria prenotazione:

info@villadaschio.com

telefono: +39 335 64 55 820