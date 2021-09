Foliage e panorami sulle Piccole Dolomiti: l'Alta Val di Chiampo

Prezzo non disponibile

Bellissima escursione alla scoperta dell'Alta valle del Chiampo, della Foresta di Giazza e del sentiero Milani, un sentiero di arroccamento della Grande Guerra. Dal rifugio Bertagnoli si sale nella folta faggeta, ora in piena veste autunnale, per arrivare poi in un ambiente dolomitico. Si solcherà il meraviglioso sentiero Milani, una mulattiera della Grande Guerra con panorami fantastici.

DOMENICA 3 OTTOBRE DALLE ORE 09:00 ALLE 16:00

Ritrovo: ore 8.30 a Crespadoro

Difficoltà: MEDIA, il sentiero non presenta particolari difficoltà tecniche o pericoli. La lunghezza e i dislivelli sono medi ma richiedono comunque una discreta preparazione fisica e abbigliamento adeguato. Alcuni tratti sono esposti.

Lunghezza: 10,5 km chilometri, dislivello positivo 680 metri.

Cosa è necessario avere:

- scarponcini da montagna, meglio alti alle caviglie e comunque con una buona aderenza sui vari tipi di terreno montano

- pantaloni meglio lunghi

- giacca anti-vento

- nello zaino guanti, berretto, una mantellina/ guscio in caso di pioggia

- portare tè caldo, zuccheri e frutta secca

- pranzo al sacco

- gel igienizzante e mascherina

- crema solare e cappellino

Costo: 20 euro comprensivo di accompagnamento e spiegazioni sui luoghi attraversati. Sotto i 18 anni si paga 10 euro.

Per tutte le informazioni telefonare al 3470657489

Per l'iscrizione bonifico sul conto IT83 Q 05034 59790 000000023106 intestato a Diego Merzari.

L'evento potrà subire delle modificazioni a seconda delle condizioni meteo.