Foliage a villa Valmarana ai nani

Villa Valmarana Vi presenta il giorno sabato 18 settembre per l’Evento Foliage: magiche atmosfere d'Autunno.

L’Evento si svolge in sei tra le più belle dimore storiche del Veneto, tra cui, appunto, Villa Valmarana ai Nani.



Il 18 Settembre 2021, vi aspetta un pomeriggio ricco di attività che coinvolgeranno sia i più piccoli che gli adulti. Dagli affreschi dei Tiepolo al parco storico, il programma prevede: dalle 16.00, due turni di laboratori di ceramica e ascolto di storie e fiabe per i bambini. Seguirà alle 18.30 la visita guidata che vi farà scoprire l’arte della Villa e il magnifico Parco storico, normalmente non aperto al pubblico, i cui profumi e silenzi vi sapranno guidare tra monumenti, storie e tradizioni.

Ricordiamo, inoltre, che il Caffè di Villa Valmarana resterà aperto fino alle 20.00 per snacks, spuntini e aperitivi.



La giornata prevede:

ore 16.00 e ore 17.00 (due turni da 15 bambini)

Laboratorio per bambini (dai 5 agli 11 anni) di manipolazione con l’argilla a cura di Beatrice Campagnaro – Ceramiche d’arte F.L. Si richiede la presenza di un adulto ogni due bambini.

Costi: € 6 a persona (bambino e adulto in accompagnamento)

Durata: 50 minuti



ore18.00

Si richiede la presenza di un adulto ogni due bambini.

Costi: € 6 a persona (adulto o bambino)

Durata: 1 ora



Pomeriggio nel Bosco (laboratorio di manipolazione + passeggiata): € 9 a persona (adulto o bambino)



Il percorso comprende Bosco, Chiesetta, Pagoda, Scuderia, Palazzina e Foresteria.

Costi: € 14 a persona (adulto o bambino)

Durata: 2 ore



Modalità di prenotazione:

Prenotazione e pre-pagamento obbligatori su www.villavalmarana.com/it/foliage-ceramiche-fiabe-nel-bosco entro Mercoledì 15 settembre 2021



Per ulteriori informazioni:



0444321803

