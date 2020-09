Foliage a Villa Fogazzaro Roi a Montegalda

Una visita guidata al parco romantico della Villa Fogazzaro Roi con i colori dell’autunno, al giardino all’italiana e alle sue serre, con in più un’esperienza particolare: nel cortile verranno allestite le più belle e antiche campane della collezione, i gong orientali, le campane tibetane, quelle veronesi ecc. Avrete così la possibilità di conoscere l’affascinante storia delle campane, custodite e collezionate dalla famiglia Colbachini, proprietaria della villa. La narrazione di questa tradizione tutta italiana sarà accompagnata da un vero e proprio concerto: il Maestro Zambotto, infatti, si esibirà in un allegro concerto di campane spaziando dal Cancan al suono del Big Ben.



Per chi lo desidera è possibile proseguire la visita a Montegalda al museo di Antonio Fogazzaro allestito nella sede del Comune.



QUANDO: domenica 4 ottobre alle 15.00

DOVE: presso la villa Fogazzaro Roi a Colzè di Montegalda

TARIFFA: euro 15 incluso biglietto d’ingresso al parco e carillon di campane

Prenotazione obbligatoria: info@wetourguide.it

Info: https://www.wetourguide.it/2020/09/24/villa-fogazzaro-roi-montegalda-vicenza/