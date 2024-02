Indirizzo non disponibile

Ritorna il tradizionale "Fogo dea vecia in Brenta" organizzato dal Gruppo Sommozzatori Bassano in collaborazione con Promo BassanoPiù.

Appuntamento Domenica 11 Febbraio 2024 dalle 18.30 al Porto di Brenta per la classica fiaccolata in acqua (da sotto il Ponte Vecchio a Via Porto di Brenta) che si concluderà con il rogo a valle del Ponte degli Alpini!

A seguire nella sede in Via Porto di Brenta (sponda sinistra del fiume, appena a sud del ponte) festeggiamenti con street food.