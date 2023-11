Fluttuazioni, allo Spazio Rizzato le opere di Orietta Cazzola

Sabato 11 novembre 2023 alle ore 17.30, Spazio Rizzato - il progetto culturale di Ottica Rizzato, inaugura a Marano Vicentino la mostra bipersonale “Fluttuazioni” di Orietta Cazzola e dell’artista maranese Ivo Sottoriva, a cura di Antonella Azzano. La mostra rappresenta un'immersione profonda in un elemento liquido che da secoli ci affascina: il mare. Attraverso le tecniche della pittura e della ceramica, gli artisti invitano il pubblico a esplorare le dinamiche delle onde e la vita che le popola, creando un dialogo intimo tra l'osservatore e il mondo marino in una continuità visiva che collega le due forme d'arte in un abbraccio armonioso.

I pesci di Orietta Cazzola escono dal quadro, s’incontrano, sono pesci stilizzati, pesci allegri, in cerca di libertà, portatori di speranza; nella sua precisione di forme geometrizzate e di colori stesi a campiture piatte, l'artista dà vita ad immagini nitide, essenziali, con soggetti a volte inseriti in un contesto straniante, che lasciano intendere, forse, un sottostante smarrimento; inducono ad una lettura riflessiva e spingono l’osservatore ad andare oltre la semplice raffigurazione realistica. I pesci, vivi ed inanimati, interi e spezzati e gli spazi, simboli di passato e divenire, convivono nello stesso quadro ed esprimono il contrasto tra gli stati d’animo dell’autrice. Sono atmosfere oniriche, enigmatiche, che emergono da un percorso coerente e coraggioso, che rifiuta l’accademico, il convenzionale, a favore di una propria ricerca personale.



La mostra, patrocinata dal Comune di Marano Vicentino, è accessibile dall’ingresso principale di Ottica Rizzato in Piazza Silva, 65 e sarà visitabile fino al 25 novembre durante gli orari del negozio.