Flusse presenta 'palestinian women': a guide to cultural resistance

“Palestinian Women: a guide to cultural resistance”: un vibrante documentario che attraverso le voci di diverse donne percorre Israele e la Cisgiordania.

Torna a Porto Burci giovedì 26 gennaio alle 20.30 Mediorizzonti, la rassegna mediorientale organizzata a Verona dall’associazione Veronetta129 per confrontarsi e dare visioni nuove e non scontate su alcuni dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Durante la serata avremo l’opportunità di dialogare con la regista Mariette Auvray (in collegamento online), l? volontari? di Non Dalla Guerra e Maria, volontaria di Operazione Colomba, che interverrà sulla resistenza femminile nel villaggio di At-tuwani.

PALESTINIAN WOMEN: A GUIDE TO CULTURAL RESISTANCE (Mariette Auvray, 2020, 52’)

Attiviste, femministe, imprenditrici e artiste raccontano la loro cultura e la loro identità nella vita quotidiana. Passando per Acre, Betlemme e Ramallah queste donne palestinesi mostrano le grandi conquiste che le hanno portate a plasmare il panorama culturale in un territorio dilaniato dalla guerra. Il mediometraggio permette di conoscere le storie di donne uniche, come sono le protagoniste che decidono di raccontare la propria vita con le difficoltà e gli obiettivi raggiunti. Queste donne sono le musiciste Nadia e Yasmine, la designer Ghadeer, la stilista Natalie, la ballerina e coreografa Samaa, l’artista e chef Mirna, l’artista circense Hazar e la stilista Haya.



La proiezione sarà in lingua inglese con sottotitoli in italiano.

Ingresso libero, consumazione riservata all? soci? del Circolo (è possibile tesserarsi la sera stessa dell’evento).

L’evento è organizzato da Flusse, Arci Servizio Civile Vicenza, Veronetta129, Non Dalla Guerra e Operazione Colomba; promossa da ANPI Vicenza, Fornaci Rosse, Salaam Ragazzi Dell’Olivo-Vicenza.



Per saperne di più:

Sito: portoburci.it/flusse-palestinian-women/