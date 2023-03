Flusse: due workshop di educazione sessuale con Making of love

Ne parliamo sempre, ma [a quanto pare] non ne facciamo mai abbastanza! Torniamo ancora e ancora a fare EDUCAZIONE SESSUALE, questa volta con Elena A. Russo e Anna Pollio del progetto Making of Love.



• Sabato 1 aprile [età 30+] PARLIAMO DI SESSO

• Domenica 2 aprile [età 18-35] IL CORPO DEL PIACERE



Entrambi i workshop si terranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00 a Porto Burci (Contrà dei Burci, 27 – Vicenza).



PARLIAMO DI SESSO [età 30+]

Giornata teorica ed esperienziale di dibattito e crescita personale sulla sessualità come dimensione fondamentale della qualità della vita. Esercizi di confronto, dibattito, ascolto del corpo seguiti da esperienze di comunicazione e autoconsapevolezza.

• Il sesso, fonte di gioie e dolori

• Cos’è l’educazione sessuale e perché farla da adulti

• Intelligenza erotica, il nostro talento per il piacere

• Comunicare circa la sessualità (sfide comunicative nelle relazioni amorose, sessuali, educative e genitoriali)

• Pratiche di autoconsapevolezza circa il proprio piacere

• Storia di "Making (of) Love" e dell’educazione sessuale alla pari



IL CORPO DEL PIACERE [età 18-35]

Workshop esperienziale basato sull’uso del corpo e delle sue sensazioni per conoscere meglio la propria sessualità, attraverso strumenti teorici e artistici, ma soprattutto il dialogo, il confronto e la consapevolezza di sé.

• SenSualità_esplorazione del proprio corpo attraverso i sensi e le sensazioni

• ConTatto_incontro con i corpi altrui con pratica di consenso e espressione dei limiti

• Piacere_ narrativa del piacere, dalla fantasia all’orgasmo

• Fotografia_ laboratorio di fotografia erotica ed etica



I laboratori sono a tema “sessualità” e affrontano in maniera etica ed esplicita alcuni suoi elementi, tuttavia non includono alcuna attività sessuale. Non si tratta nemmeno di formazione o indottrinamento: le facilitatrici dei workshop forniranno strumenti teorici e pratici per le persone che vogliono mettersi in gioco per conoscere meglio se stesse e chi sta loro intorno. L? partecipanti avranno l’opportunità di esplorare domande, dubbi e incertezze, ma anche di divertirsi in un ambiente leggero e protetto.



POSTI LIMITATI - per informazioni visita il sito www.portoburci.it/making-of-love-x-flusse/ o contattaci alla mail react.portoburci@gmail.com.





Il progetto è realizzato con il contributo dei Corpi Europei di Solidarietà