Sconosciuti, fraintesi, essenziali.

In questa due giorni di FLUSSE parliamo di CONSULTORI: luoghi dal potenziale enorme che oggi rimangono nell’ombra.

È il momento di (ri)definirli, e consolidare pienamente l’importante supporto affettivo, sessuale, psicologico ed identitario che queste realtà - molto più che delle semplici strutture sanitarie - possono darci. Un approccio nuovo, una commistione di generazioni ed identità, un dibattito forte, tra coscienza e leggerezza. Ci ritroviamo a Porto Burci, insieme, per dare la nostra opinione, raccontare le nostre storie, confrontare le nostre visioni.

Vieni a darcelo anche tu, un consulto!



RISKY BUSINESS

Cosa sono i consultori, quando sono nati e perché? Come si sono evoluti nel tempo?

Una mostra guidata per (ri)scoprire queste realtà: oltre gli spazi, i bisogni e le lotte che hanno portato alla loro definizione.



Venerdì 30 settembre

15.00-18.00 TALK DIRTY TO ME

Laboratorio per ragazz? tra i 14 e i 19 anni condotto da Marta Vincenzi (Psicologa Psicoterapeuta) e Massimo Strada (Psicologo, Counselor). Un safe place per far sentire la tua voce. Educazione sessuale, supporto psicologico, affettività: come li immagini nel tuo mondo ideale?

Dalle 18.30 ALICE OCEANICMOOD

Dj e fondatrice del progetto Cipria, Alice prepara la pista per l? disco div? che è in te, tra vinili e female empowerment.



sabato 1 ottobre

14.15 -15.45 ? RAPPORTI CONFIDENZIALI ?

Tavola rotonda sui consultori in Veneto e a Vicenza ieri e oggi. Interverranno

- Francesca Lazzari, Consigliera alle pari opportunità della provincia di Vicenza

- Luciana Tonin, assistente sanitaria nei consultori dell'ASL 8

- Giulia Miglioranza, segretaria generale della Funzione pubblica Cgil Vicenza

- Lorena Garzotto, formatrice, psicologa, femminista

16.30 -18.30 PLAN B

Laboratorio per (ri)pensare il nostro consultorio ideale.

Plan B - come la pillola del giorno dopo. Ma anche come piano alternativo, perché con questo laboratorio ci proponiamo di ridefinire una realtà potente, ma forse un po’ impolverata. Sta a noi tracciare una nuova planimetria, ascoltando e condividendo i nostri bisogni, in uno spazio-tempo in cui nulla è ignorato o svalutato.

Come lo facciamo? Con un metodo di laboratorio che ricorda un po’ uno speed date, chiamato world café.

Dalle 21.00 ? MONOSPORTIVA ?

Spoken music / elettropop. Un progetto che racconta e sperimenta, assemblando musica e narrazione. Con Eugenia Galli (voce e testi) e lllo (synth e machines).



L’evento è organizzato dai/lle volontari? del gruppo Flusse con la fondamentale collaborazione di Porto Burci, Circolo Cosmos e Arci Servizio Civile Vicenza.