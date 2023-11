Fleurs... ed io avrò cura di te, un mandala all'uncinetto per Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Un grande mandala composto da fiori realizzati a maglia o all'uncinetto sarà esposto in Piazza San Lorenzo sabato 25 novembre dalle 10 alle 18, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L'iniziativa "Fleurs ...ed io avrò cura di te" consentirà di raccogliere fondi per l'associazione Donna chiama Donna che gestisce il Centro antiviolenza comunale.

I fiori fatti a mano saranno ceduti a fronte di un'offerta libera che servirà per allestire una sala in Questura per l'accoglienza delle donne che sporgono denuncia.

REALIZZA ANCHE TU I FIORI CHE COMPORRANNO IL MANDALA

Per realizzare il mandala c'è bisogno del contributo di tutti! I fiori possono essere creati con quasiasi tecnica e colore, con un diametro variabile dai 10 ai 15 cm. La consegna deve avvenire entro il 22 novembre.

Dal 14 novembre chi lo desidera potrà creare i fiori nella Sala Emoticon della Biblioteca Bertoliana insieme alla fondazione Anffas Ferruccio Poli.

Ingresso: libero

Informazioni:

Per la consegna dei fiori:

380 3755448

comeunincantesimo@gmail.com