Flash della stilista Laura Milan, sfilata di 50 donne 'normali' in Piazza dei Signori

Domenica 28 maggio 2023nel pomeriggio in Piazza dei Signori a Vicenza, un flash in cui la stilista thienese Laura Milan ci sorprenderà ancora una volta con uno spettacolo che metterà in luce ciò che sa fare meglio…creare bellezza.

Laura e la cinquantina di Donne che l’accompagneranno, dirette dall’attrice e regista Anna Zago, avranno il compito di lanciare un messaggio potente, che dalla terra si alzerà verso il cielo: Bellezza, Consapevolezza e Rinascita.

A indossare le meravigliose creazioni di Laura, non modelle o indossatrici, ma donne comuni: madri, nonne, imprenditrici, professioniste e donne che lavorano in casa.

Donne la cui giovinezza traspare dalla luce degli occhi, corpi che raccontano vite vissute, chiome che rivendicano la gioia del tempo che passa...

“Giocate, osate, siate voi stesse o chi desiderate essere: la parola d’ordine è divertimento. Questa è la magia che dovranno trasmettere le mie creazioni. Siate antenne che catturano bellezza per diffonderla e condividerla". Questo è lo scopo di Laura, della sua arte: portare alla luce tutto il bello che c’è dentro ognuna di noi, in comunione con la bellezza che ci circonda facendola rivivere nell' abito, nella stoffa che accarezza il tempio che è il nostro corpo, avvolgendo con dolcezza la figura con l'unico scopo: esaltare la bellezza dell’Unicità.

Un canto che si unirà alle note del pianista fuori posto Paolo Zanarella accompagnato da Ornella Silvestri e Chiara Artuzzi, oltre ad altre sorprese che verranno svelate al momento.

Tutti in piazza quindi domenica, puntuali dalle 16,30 per non perdere l’attimo…Flash in concomitanza con la manifestazione 'ViCeramica'.