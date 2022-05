Fjord (David Bowie, Depeche Mode, Placebo, The Cure) live al Cosmopolitan

FJORD proporrà sabato 28 maggio 2022 dalle ore 21,30 le canzoni più belle di David Bowie, Depeche Mode, Placebo, The Cure al cocktail bar Cosmopolitan di Thiene.

FJORD: Genere New Wave, Grunge, Alternative Rock, New Romantic cover ( David Bowie, Depeche Mode, Placebo, The Cure, Nirvana, Lou Reed, Duran Duran, R.E.M. ). Musicista e Compositore. Dal 2010 ad oggi, con la sua band Armonight, ha inciso 4 album e calcato i palchi di buona parte d'Europa con più di 100 concerti in Italia, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Svizzera e Romania. Nel 2017 avvia il suo progetto solista: "Fjord one man band" con cui interpreta in versione unplugged i brani degli artisti che più lo hanno ispirato.



Cosmopolitan è un bar sito nel pieno centro di Thiene dove gustare da ottimi caffè a cocktail di vario genere. Al piano superiore un ampia sala in cui poter stare in compagnia in tranquillità.

PRENOTAZIONI 351 936 0508