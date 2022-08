Five Doctors, the best of hard rock al Mamaloca

I Five Doctors nascono dalle ceneri dei Forever Deep, storico tributo ai Deep Purple ( hanno condiviso il palco con Ian Paice più volte).

Io show in programma al Mamaloca di Vicenza venerdì 5 agosto 2022, propone il meglio dell’ Hard Rock anni ‘70 con un repertorio che va dai Led Zeppelin , ai Deep Purple, Queen, Who, Free, Hendrix , Uriah Heep , Black Sabbath etc ..

Andrea Ranfagni voce

Mauro Torresendi chitarra

Simone Bistaffa tastiere

Righetti Elia batteria

Maurizio Coltri basso



Prenotazione 0444041949 3475035098