Fiori e Colori a Vicenza: mostra-mercato del florovivaismo

Fiori, colori e…” torna con la sua carica di vitalità ad animare il centro di Vicenza nel in questo fine settimana. Da venerdì 14 a domenica 16 aprile va in scena la mostra mercato dedicata alla floricoltura, all’orto, alla botanica e prodotti della natura che riempirà piazza dei Signori e Piazza Castello con uno scenografico allestimento.

La manifestazione è arrivata alla 15ª edizione, e per tre giorni il cuore della città diventerà un giardino fiorito iniziando da Piazza Castello tinta dal viola della “Lavanda del Lago” che inebrierà con le sue proposte di prodotti 100% bio e non solo.

Fatevi trasportare fino a Piazza dei Signori dall’avvolgente profumo sprigionato dalle molteplici varietà di piante e di fiori, tanto coinvolgente che anche i fiori nei dipinti profumeranno.

Quale occasione migliore per trovare ciò che può arricchire il vostro angolo “verde” spaziando tra piante, piccoli attrezzi, complementi d’arredo ed oggetti in puro stile green.

Luogo di svolgimento: Piazza dei Signori- Piazza Castello Vicenza

Ingresso: libero