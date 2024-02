Fiorella Mannoia live con orchestra in Piazza dei Signori

La nuova edizione di Vicenza in Festival si apre con un appuntamento di prestigio: "Fiorella Mannoia Live con orchestra". L'iniziativa, promossa da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Vicenza, vedrà la celebre cantante italiana esibirsi in Piazza dei Signori il 5 settembre 2024, alle ore 21.00. Questo concerto rappresenta una delle tappe del suo nuovo tour estivo, che per la prima volta la vedrà accompagnata da un'orchestra sinfonica, in un viaggio musicale attraverso le location più affascinanti d'Italia.

Fiorella Mannoia, che quest'anno celebra il suo 70° compleanno, sceglie di festeggiare questo importante traguardo sul palco, l'ambiente in cui si sente più a suo agio. La sua partecipazione alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano "Mariposa", un inno all'orgoglio femminile scritto insieme a Cheope e Carlo Di Francesco, segna l'inizio di questa nuova avventura live.

Con sei partecipazioni al Festival di Sanremo, l'ultima delle quali risale al 2017 con il brano "Che sia benedetta", Fiorella Mannoia ha dimostrato nel corso degli anni la sua straordinaria capacità interpretativa e la sua profonda connessione con il pubblico. "Mariposa" si inserisce in questo percorso artistico come un manifesto che celebra la complessità e la bellezza dell'essere donna, attraverso le voci di donne di ogni tempo e luogo.

Musica, emozione e talento si fondono, un'occasione per apprezzare dal vivo la magia di una delle voci più amate della canzone italiana, in una cornice suggestiva e ricca di storia come Piazza dei Signori.

Biglietti:

poltronissima platinum € 69+diritti di prevendita

poltronissima gold € 55+ diritti di prevendita

poltronissima € 46+ diritti di prevendita

poltrona € 34+ diritti di prevendita

Tutte le informazioni su: https://www.vicenzainfestival.it/