Fiocchi di luce ad Asiago: 3 serate per ammirare uno spettacolo unico

Imperdibile l’appuntamento con i Fiocchi di Luce il 16-17-18 Febbraio 2024 ad Asiago. La rassegna pirmusicale della città di Asiago si svolgerà in tre sere consecutive, si terranno spettacoli con fuochi d’artificio, tra giochi di luce, musica e divertimento.

Ingresso libero all’aeroporto, dove potrete godere degli spettacoli creati da veri professionisti nello straordinario scenario che offre l’Altopiano di Asiago.

Nel 2024 il tema scelto è “Cielo d’incanto“. Gli appuntamenti cominceranno il Venerdì al Kaberlaba con lo spettacolo dalle ore 22.00, per poi proseguire come di consueto presso l’Areoporto R. Sartori Sabato e Domenica dalle ore 18.30.

Tre serate da fiaba con fuochi d’artificio in musica. Il tema dell’iniziativa, ospitata nella prima serata in località Kaberlaba e poi all’Aeroporto Romeo Sartori, è dedicata al “Cielo d’incanto”, con quadri che rievocano la natura, le stelle, le nuvole, la poesia e l’amore, mentre fotocamere e occhi all’insù cercheranno di catturare un meraviglioso scenario composto da giochi di musica e luci. Fiocchi di luce fa dialogare natura e arte, fa danzare la luce, colora il cielo e sposta il nostro sguardo ancora più in su, sopra le montagne, verso il cielo e le stelle. La bellezza delle montagne vicentine è già di per sé un buon motivo per visitarle e viverle, ma Fiocchi di Luce rende l’Altopiano magico.

L’appuntamento è quindi per venerdì 16 febbraio in località Kaberlaba, a partire dalle 22.00, con il primo atto dello spettacolo piromusicale “Una coperta di stelle”. Sabato 17 febbraio e domenica 18 febbraio la manifestazione si sposterà all’Aeroporto Romeo Sartori di Asiago, entrando nel vivo con un ricco programma di animazione a cura di Radio Stella (a partire dalle 17.30) e una nuova puntata del racconto di musica e luci dal titolo rispettivamente “Oltre le nuvole” e “L’universo nei tuoi occhi”, sempre a firma di Parente Fireworks, con la regia di Alessandro Martello.

L’obiettivo della manifestazione consiste nell’offrire il confronto tra i diversi modi di interpretare lo spettacolo di fuochi d’artificio a ritmo di musica. Lo spettacolo piro musicale è un connubio tra l’arte pirotecnica e la musica, che conferisce all’evento uno stile del tutto particolare. In uno spettacolo di questo genere, il colore e suoni e gli effetti pirotecnici devono rispettare ed esaltare le stesse sensazioni ed emozioni che la musica suscita nell’ascoltatore. Il trasporto del pubblico in una dimensione irreale è quasi istantaneo: già dalle prime note musicali cala un silenzio assoluto e gli unici suoni. Oltre alle note musicali diffuse dall’amplificazione, sono i colpi degli artifici pirotecnici che scandiscono le note di sottofondo. Effetti coreografici molto suggestivi, spettacolo unico e indimenticabile.

Ingresso libero. Ampia disponibilità di parcheggio presso l’Aeroporto Romeo Sartori. Per chi ha la possibilità, si consiglia di recarsi a piedi nei luoghi degli eventi, almeno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

In caso di neve gli eventi si terranno egualmente. Solo in caso di forte maltempo, nebbia oppure vento, la manifestazione verrà annullata.

Gli spettacoli saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook “Fiocchi di Luce”.

Abbinato alla manifestazione e dedicato agli amanti della fotografia, è inoltre il tradizionale concorso fotografico “Metti a fuoco”, che premia i migliori scatti dello spettacolo e del paesaggio. Il termine per la consegna delle opere è il 21 febbraio (ore 9.00) all’Ufficio Turismo di Asiago. I primi tre qualificati saranno premiati con prodotti tipici dell’Altopiano (regolamento su www.asiago.to).